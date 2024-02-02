حميد المهيري يفتتح الانتصارات في بطولة الشارقة الدولية (24) لقفز الحواجز

انطلقت فعاليات منافسات بطولة الشارقة الدولية (24) لقفز الحواجز من فئة النجمتين، صباح اليوم الجمعة، والتي ينظمها نادي الشارقة للفروسية والسباق، بالتعاون ‬مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، ضمن بطولات الشارقة الدولية لقفز الحواجز، خلال ثلاثة أسابيع، أولها بطولة الشارقة كأس الأمم من فئة الأربع نجوم، واختتمت فعالياتها يوم الأحد الماضي، لتبدأ اليوم الجمعة منافسات الأسبوع الثاني، وتختتم الأحد المقبل، متضمنة الحدث الرئيس من فئة النجمتين، ونهائي خيول القفز الصغيرة، وجولة تأهيلية لفرسان المراحل السنية من دول المجموعة الإقليمية السابعة في الاتحاد الدولي للفروسية.

وفي أولى منافسات البطولة من فئة النجمتين على بالميدان الخارجي، وبمواصفات الجولة الواحدة، برعاية هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 130 سم، تنافس 34 فارساً وفارسة، ونجح منهم 24 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وخطف الفوز بجائزة المركز الأول فارسنا الشاب حميد عبد الله المهيري على صهوة جواد إسطبلات الشراع «دبي»، وأكمل الجولة في زمن سريع بلغ 52.26 ثانية، وجاء الفارس السوري الشاب أسامة الزبيبي والجواد «فلاش غوردون 30» في المركز الثاني، بعد أن أنهى الجولة في زمن بلغ 56.13 ثانية، والفارسة السورية أيضاً آية حمشو توجت بجائزة المركز الثالث، بصحبة جوادها «دي اكس بي ليغيند»، وأنهت معه الجولة في زمن منافس على المركز الثاني وبلغ 56.53 ثانية، وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط حمد سالم المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة.

وفازت الفارسة علياء عدنان المهيري، والجواد «دويكارا» بأول ألقاب البطولة، تأهيلي فئة الأشبال من دول المجموعة السابعة، وجرت على ميدان الصالة المغطاة برعاية سنشرو، وبمواصفات المرحلتين الخاصة، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110 سم، وتنافس فيها 19 فارساً وفارسة، وعبر المرحلتين دون خطأ 7 فرسان، وتقدمتهم الفارسة علياء المهيري، وأنهت المرحلة الثانية في زمن بلغ 28.05 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني فارسنا الشبل أيضاً صالح مفرج الكربي والفرس «سوبر تروبر»، وأنهى المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.41 ثانية، وحازت المركز الثالث الفارسة الكندية سيتاريه، والفرس «أليسي»، وبلغ زمنها في المرحلة الثانية 29.46 ثانية. وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط دانيال نورمان، مدير عام فندق سينترو الشارقة.

سيطرة إماراتية

وأحكم فرسان الإمارات من فئة (الجونيورز) قبضتهم على المراكز الثلاثة الأولى، في تأهيلي الفرسان من فئة (الجونيورز)، بدول المجموعة الإقليمية السابعة، بمواصفات المرحلتين الخاصة، على ميدان الصالة المغطاة، وبرعاية قناة الشارقة الرياضية، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 31 فارساً وفارسة، وأنهى المرحلتين 11 فارساً دون خطأ، في مقدمتهم (عيال الكربي)، وتقدمهم في الصدارة الفارس عبد الله حمد الكربي والجواد «ديمفيس»، وأكمل المرحلة الثانية في زمن بلغ 29.01 ثانية، وتوج بجائزة المركز الثاني علي مفرج الكربي والفرس «ساغا دو لاروغ» والزمن 30.00 ثانية، وجاء ثالثاً الفارس مبخوت عويضة الكربي والفرس «بوغبا»، وأكمل معها المرحلة الثانية في زمن بلغ 31.36 ثانية، وقام بتتويج الفائزين في هذا الشوط حمد سالم المحمود، ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة،

وتشهد البطولة السبت 8 أشواط، وتقام على أرض الصالة المغطاة والميدان الخارجي بالنادي، وستنطلق منافسات البطولة بالشوط الثامن شوط مستشفى الشارقة للخيول لفئة النجمتين بحواجز 115 سم، وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو، ومن ثم الشوط التاسع شوط إسطبلات الشراع لفئة الخيول صغيرة السن– الجولة الثانية لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للخيول صغرة السن 6 سنوات بحواجز 125 سم، ويتبعه الشوط العاشر شوط إسطبلات الشراع لفئة الخيول صغيرة السن– الجولة الثانية لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة للخيول صغرة السن 7 سنوات بحواجز 130 سم.

وتتواصل المنافسات خلال الفترة المسائية بالشوط الحادي عشر شوط اتحاد الإمارات للفروسية والسباق لفئة الفرسان الأشبال الشوط النهائي المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة بحواجز 110 سم، وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو، ويتبعه الشوط الثاني عشر شوط مصرف الشارقة الإسلامي فئة الفرسان الشباب بحواجز 130 سم، وبجوائز مالية قدرها 2000 يورو، ومن ثم الشوط الثالث عشر شوط هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة الشوط النهائي المؤهل لنهائي المجموعة الإقليمية السابعة فئة الناشئين، بحواجز 120 سم، وبجوائز مالية قدرها 2500 يورو، ويتبعه الشوط الرابع عشر شوط شركة ماجستيك فئة النجمتين لفئة النجمتين، بحواجز 135 سم، وبجوائز مالية قدرها 5000 يورو، وتختتم المنافسات بالشوط الخامس عشر شوط مجلس الشارقة الرياضي المؤهل لشوط الجائزة الكبرى– الجولة الثانية المؤهلة- لفئة النجمتين بحواجز 140 سم، وبجوائز مالية قدرها 10000 يورو.

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