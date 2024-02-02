«رسالة واحدة بترد الروح» .. انقطاع الاتصالات يزيد بؤس سكان غزة

يمشي حمزة طبش إلى الحدود المصرية كل يوم من خيمته في رفح عسى أن يلتقط هاتفه إشارة ولو ضعيفة من شبكات المحمول المصرية كي يتمكن من إرسال رسائل صوتية إلى أحبائه الذين فرقتهم الحرب أو تصله رسالة منهم.

ويقول "رسالة واحدة بترد فيا الروح".

فر معظم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي المكثف والهجوم البري، وتفرقوا ما بين المخيمات حيث يعتمد تواصلهم مع أحبائهم على شبكات الهاتف المعطلة.

ومع توقف شبكة الاتصالات المحلية عن العمل بشكل شبه كامل، خاصة في شمال ووسط القطاع الفلسطيني، يحاول العديد من الأشخاص الاتصال بالشبكة المصرية من خلال الوقوف على طول الشريط الحدودي.

وقال طبش وهو يسجل رسالة صوتية قصيرة لوالدته ويرفع هاتفه في الهواء لمحاولة التقاط إشارة لإرسالها "أيه يا أما، كيف حالك؟ إن شاالله تمام، احنا الأمور عنا بخير وبطمنك متقلقيش".

وتشتت شمل الأسرة التي تعيش أصلا في خان يونس عندما بدأت إسرائيل في تركيز هجومها على المدينة، وهي الأكبر في القطاع، فتوجه طبش إلى رفح وبقيت والدته في منزل العائلة.

واشتد القتال والدمار في خان يونس في الأيام الماضية، ويشعر أولئك الذين لا يزال أفراد من أسرهم هناك بالخوف على سلامتهم.

وبينما وقف طبش عند نقطة مرتفعة بجوار أول سياج حدودي من الأسلاك الشائكة مع مصر، كانت مجموعة أخرى من الأشخاص يجلسون على الرمال يكتبون الرسائل ويتحركون في دوائر وهم يتحدثون أو يرفعون هواتفهم في الهواء على أمل التقاط إشارة.

وتظهر خيام النازحين البيضاء لأسفل باتجاه رفح وما بعدها إلى داخل القطاع المدمر.

وبدأت العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة بعد هجوم مباغت شنته حركة (حماس) في السابع من أكتوبر أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 240 رهينة بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

ووفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة، قتل ما يزيد على 27 ألفا منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية، التي أدت إلى تدمير مساحات واسعة من المساكن والمرافق العامة، وأجبرت 85 في المئة من السكان إلى النزوح من منازلهم.

وأعلنت شبكة الهاتف في غزة، التي تديرها شركة بالتل المحلية، أكثر من عشر مرات عن توقف تام للخدمة منذ السابع من أكتوبر، كان آخرها في أواخر يناير، وهو ما أرجعته إلى الهجوم الإسرائيلي. وقالت إنه حتى عندما كانت شبكتها تعمل جزئيا، فقد واجهت صعوبات في تشغيل الخدمة في العديد من المناطق بسبب القتال.

* انقطاع الاتصال

قالت مريم عودة، وهي تجلس بجوار السياج الحدودي، والقلق ظاهر على وجهها، إنها أيضا انفصلت عن أفراد عائلتها الذين بقوا في خان يونس.

وأضافت "حتى مش قادرين نتصل على أهالينا ولا قادرين نطمن عليهم. مش عارفة شو بدي أحكي؟ الواحد بيبكي الوضع اللي احنا فيه.

"مفيش إرسال خالص في خان يونس في القطاع، فكل يوم احنا بنجي على الحدود المصرية مشان احنا نتصل على أهالينا لانه بيتصلوا علينا مفيش إرسال حتى لما جينا هنا على رفح بيتصلوا علينا ميلقتش الخط فاحنا بنتصل عليهم مشان نطمنهم علينا إنه احنا عايشين وموجودين مش مستشهدين زي غيرنا".

ويقف أحمد أبو دقة بالقرب منها يكتب رسالة على هاتفه، بعد أن سار مسافة طويلة من خيمته عبر الرمال إلى أعلى نقطة في الشريط الحدودي حيث يمكنه التقاط شبكة الهاتف المحمول المصرية.

وقال "الإنترنت ضعيف جدا ويمكن تنتظر ساعات حتى توصل رسالة فقط".

وأضاف "بقعد فترات طويلة، أحيانا ساعة انتظر رسالة من الأهل والأقارب المحاصرين في مستشفى ناصر حتى نطمن عليهم ونشوف أمورهم ونعرف الوضع والخطر المحيط فيهم".





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