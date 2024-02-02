تراجعت أمام «هواوي» و«شاومي».. انخفاض مبيعات «أبل» في الصين

انخفضت مبيعات شركة أبل في الصين 13 بالمئة في الربع المنتهي في ديسمبر إلى 20.8 مليار دولار، لتخالف بذلك التوقعات البالغة 23.5 مليار دولار، وسط اشتداد المنافسة مع كيانات محلية وحذر المستهلكين في الإنفاق بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وربما مثلت المبيعات الضعيفة لشركة أبل في الصين صدمة للمستثمرين، لكن عملاء ومحللين أشاروا إلى تزايد التحديات التي تواجه الشركة في ثالث أكبر سوق لها.

وانخفضت أسهم الشركة بنحو ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم، بعد المبيعات المخيبة للآمال في الصين.

وقال توبي تشو، المحلل في مجموعة كاناليس البحثية: «انخفاض مبيعات أبل في الصين ليس مفاجئاً، نظراً للمنافسة القوية التي واجهتها من العلامات التجارية المحلية مثل هواوي وشاومي».

وتؤدي الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، دوراً كبيراً في نمو مبيعات شركة أبل، التي ظلت سنوات العلامة التجارية الرائدة للهواتف في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبل أن يتغير الوضع حالياً.

وزادت الضغوط على أبل في النصف الثاني من العام بعد عودة هواوي إلى سوق الهواتف الذكية المتطورة بسلسلة (ميت 60) المدعومة بشريحة مصنعة محلياً.

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