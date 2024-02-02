تراجعت أمام «هواوي» و«شاومي».. انخفاض مبيعات «أبل» في الصين

(MENAFN
- Al-Bayan)
انخفضت مبيعات شركة أبل في الصين 13 بالمئة في الربع المنتهي في ديسمبر إلى 20.8 مليار دولار، لتخالف بذلك التوقعات البالغة 23.5 مليار دولار، وسط اشتداد المنافسة مع كيانات محلية وحذر المستهلكين في الإنفاق بسبب التباطؤ الاقتصادي.
وربما مثلت المبيعات الضعيفة لشركة أبل في الصين صدمة للمستثمرين، لكن عملاء ومحللين أشاروا إلى تزايد التحديات التي تواجه الشركة في ثالث أكبر سوق لها.
وانخفضت أسهم الشركة بنحو ثلاثة بالمئة في التعاملات المبكرة، اليوم، بعد المبيعات المخيبة للآمال في الصين.
وقال توبي تشو، المحلل في مجموعة كاناليس البحثية: «انخفاض مبيعات أبل في الصين ليس مفاجئاً، نظراً للمنافسة القوية التي واجهتها من العلامات التجارية المحلية مثل هواوي وشاومي».
وتؤدي الصين، أكبر سوق للهواتف الذكية في العالم، دوراً كبيراً في نمو مبيعات شركة أبل، التي ظلت سنوات العلامة التجارية الرائدة للهواتف في الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم قبل أن يتغير الوضع حالياً.
وزادت الضغوط على أبل في النصف الثاني من العام بعد عودة هواوي إلى سوق الهواتف الذكية المتطورة بسلسلة (ميت 60) المدعومة بشريحة مصنعة محلياً.
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