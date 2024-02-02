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الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ قادم من اليمن

2/2/2024 3:00:41 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد الجيش الإسرائيلي إسقاط دفاعاته الجوية، مساء اليوم، لصاروخ أرض-أرض في منطقة البحر الأحمر.

وأوضح الجيش، وفقاً لما نقله موقع «آي 24» الإسرائيلي، أنه تم إسقاط الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي بعيد المدى «حيتس» أو «أرو»، وتعني: السهم.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة على إيلات وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم اعتراضها جميعها أو أخطأت هدفها.

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