الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط صاروخ قادم من اليمن

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد الجيش الإسرائيلي إسقاط دفاعاته الجوية، مساء اليوم، لصاروخ أرض-أرض في منطقة البحر الأحمر.
وأوضح الجيش، وفقاً لما نقله موقع «آي 24» الإسرائيلي، أنه تم إسقاط الصاروخ باستخدام نظام الدفاع الجوي بعيد المدى «حيتس» أو «أرو»، وتعني: السهم.
وذكر الموقع الإسرائيلي أن الحوثيين أطلقوا عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيَّرة على إيلات وسط الحرب المستمرة في قطاع غزة، مشيراً إلى أنه تم اعتراضها جميعها أو أخطأت هدفها.
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