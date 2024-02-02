عربيتان إسرائيليتان ترويان رحلة العذاب من غزة إلى تل أبيب

بمركبة مستأجرة شُغّلت بواسطة أنبوب غاز للطهي، هربت فاطمة التي تحمل الجنسية الإسرائيلية ومتزوجة من فلسطيني، من القصف الإسرائيلي على قطاع غزة نحو إسرائيل، حالها حال العشرات من حملة الوثائق الإسرائيلية.

تصف الرحلة بأنها "أصعب رحلة عذاب ومخاطرة"، خاضتها مع طفليها (4 سنوات وسنة وسبعة أشهر) وسط أجواء ماطرة.

وتقول لوكالة فرانس برس "خفنا ألا يكفي أنبوب الغاز. كانت الطريق فارغة... على طول الطريق، رأينا بيوتا مقصوفة ومدمّرة".

كان ذلك في 14 نوفمبر الماضي عندما توجهت فاطمة، وهو اسم مستعار اختارته لنفسها، مع طفليها، من القرارة في جنوب قطاع غزة نحو معبر رفح الحدودي مع مصر. مكثوا هناك لساعات قبل أن تقلّهم حافلة عبر صحراء سيناء وصولا إلى مدينة طابا المصرية ثم إلى مدينة إيلات في جنوب إسرائيل. استغرقت الرحلة 48 ساعة.

نظّم الرحلة مركز الدفاع عن حرية الحركة "جيشا" (مسلك) ومركز الدفاع عن الفرد "هموكيد" الإسرائيليان اللذان تمكنّا من إجلاء 71 شخصا يحملون وثائق تخوّلهم الإقامة في إسرائيل من قطاع غزة، على دفعتين، في شهري نوفمبر وديسمبر. وتسعى المنظمتان إلى إخراج دفعة جديدة مؤلفة من 41 شخصا.

تردّدت فاطمة (30 عاما) المولودة داخل إسرائيل لأب يحمل الجنسية الإسرائيلية في الخروج من قطاع غزة وترك زوجها، لكن هذا الأخير حثّها على القيام بذلك حماية لطفليها.

تتحدّث عن رحلة طويلة اتسمت بالقلق والخوف وتعقيدات لوجستية وتحقيق، وسط برد قارس.

وتقول "كانت الأجواء ماطرة، وكنا خائفين جدا من القصف الذي كنا نسمعه بوضوح"، مضيفة "كانت ابنتي خائفة وتسأل: هل هذا صاروخ؟... هناك رجل ميت (على الطريق)، هل سنرى أطفالا عليهم دماء؟".

أكثر من نصف وقت الرحلة قضته فاطمة وغيرها من المغادرين لدى الجانب الإسرائيلي في إيلات، إذ خضع جميع من هم فوق 16 عاما للتحقيق والتفتيش الإلكتروني واليدوي الذي طال حتى "الملابس الداخلية"، وفق ما تقول.

وتشير الى أن المحقّق سألها عن منزلها، أقاربها، الأوضاع في قطاع غزة، وإن كانت ترى أنفاقا أو مقارّ لحركة حماس.

وتضيف "بدأ ابني بالصراخ، فأكملت التحقيق وهو في حضني. سألوني عن موقفي من السابع من أكتوبر، عن زوجي وعمله وطلبوا أن أفتح هاتفي واطلعوا على الصور وسجلّ المكالمات وقرأوا الرسائل".

كذلك قامت حنان (37 عاما)، بالرحلة نفسها مع والدتها. وكلتاهما تحملان الجنسية الإسرائيلية. وصلتا الى معبر رفح قادمتين من مخيم النصيرات في وسط قطاع غزة.

وتقول حنان، وهو اسم مستعار أيضا، "كانت الرحلة رعبا. لم نتخيّل أن نصل، انتابني شعور أن الحرب أفضل"، مشيرة الى أن القصف كان متواصلا من حولهما.

وتضيف "كانت أول مرة أخرج فيها من بيتي منذ بداية الحرب. دمار غير طبيعي، الدنيا كلها مدمرة والشوارع فارغة".

في إيلات، أخذ الإسرائيليون "الشبان للتفتيش مرة واثنتين وثلاثا. بعدها بدأوا يحققون معنا واحدا تلو الآخر. كان هناك ضغط نفسي لكنني في الوقت ذاته كنت مطمئنة، لأن لا علاقة لي بأي شيء" حصل في غزة.

مخاطرة

اندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1160 شخصا، معظمهم مدنيون، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى آخر الأرقام الرسميّة.

وردّا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ منذ ذلك الحين حملة قصف مدمرة أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، ما تسبب بمقتل 27019 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة التابعة لحماس.

وتتحدّث فاطمة عن الوضع في قطاع غزة قبل مغادرته "مقومات الحياة كلها غير موجودة. في البداية، قطعت الكهرباء ومن ثم الماء، المحال التجارية خاوية".

وتضيف "عشنا 36 يوما على المعلبات. اضطررنا إلى شرب الماء المالح، وألواح الطاقة الشمسية كانت بالكاد تكفي لشحن الهواتف".

وتقول حنان "كنا نحصل على الأكل بصعوبة وبمخاطرة. وإن وجد، فالأسعار مضاعفة".

وتقول فاطمة التي تعيش اليوم مع شقيقها وعائلته في منزله في بلدة عربية داخل إسرائيل، "صعب أن يبدأ الشخص حياة جديدة، لكنني مضطرة أن أحاول التأقلم". أما طفلاها، فيعيشان في هاجس القصف.

وتقول "يخافان كلما سمعا أزيز طائرة محلّقة أو صوت رعد"، مضيفة أن ابنتها زينة "بدأت تصرخ عندما سمعت صوت طائرة وركضت تبحث عني. مرة ثانية، اختبأت تحت الغطاء، وأغلقت أذنيها عندما سمعت صوت الرعد".

معارك قانونية



بحسب "جيشا"، فإن 15 في المئة من سكان قطاع غزة لديهم روابط عائلية مع مواطنين إسرائيليين أو سكان في القدس الشرقية.

وتقول المتحدثة باسم "مسلك" شاي غرنبرغ إن "مئات من الأشخاص الذين يتمتعون بوضع قانوني في إسرائيل غير قادرين على المغادرة إما خوفا من خوض الرحلة أو رفضا لترك أزواجهم وأطفالهم غير الإسرائيليين خلفهم".

وينخرط "هموكيد" و"جيشا" في عملية تنسيق معقدة مع الأشخاص المؤهلين للخروج من قطاع غزة نحو إسرائيل، وبعضها يحتاج إلى معارك قانونية.

وتشير غرنبرغ الى حالة سيدة تحمل الجنسية الإسرائيلية تحاول منذ أسابيع الخروج مع أطفالها الثلاثة أحدهم من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب المتحدثة، فإن رفض إسرائيل دخولهم يتعلق بـ"عدم تسجيلهم بعد في سجل السكان الإسرائيلي".

وتضيف "طلبت السلطات إجراء فحص وراثي لإثبات نسبهم" وأن السيدة والدتهم، لكن هذا المطلب "لا يمكن تلبيته في الظروف الحالية".

وتمكّن زوج حنان وأولادها الأربعة من مغادرة القطاع بعدها، وتوجهوا إلى دولة عربية.

وتقول "كل يوم أنام وأنا أبكي، خرجنا من الحرب لكننا مدمّرون نفسيا".





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