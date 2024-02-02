كوريا الجنوبية تعبر أستراليا وتضرب موعداً مع الأردن

تأهل منتخب كوريا الجنوبية إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا لكرة القدم، المقامة حاليا في قطر، عقب فوزه على منتخب أستراليا 2 / 1 في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات دور الثمانية من البطولة.

وأنهى المنتخب الأسترالي الشوط الأول متقدماً بهدف نظيف أحرزه كريج جودوين في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، أدرك المنتخب الكوري الجنوبي التعادل بهدف سجله هوانج هي تشان في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من ركلة جزاء، ليحتكما إلى شوطين إضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول تمكن هيونج مين سون من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 104، وتلقى المنتخب الأسترالي ضربة موجعة بطرد لاعبه ايدين أونيل في الدقيقة 107.

وفي الشوط الإضافي الثاني، حاول المنتخب الأسترالي تعديل النتيجة لكنه فشل في ذلك.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة الدور قبل النهائي، المقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل، مع المنتخب الأردني الذي تغلب على منتخب طاجيكستان بهدف نظيف في وقت سابق من اليوم.

وكان المنتخب الأسترالي تأهل لهذا الدور بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، ثم تغلب على منتخب إندونيسيا برباعية نظيفة في دور الـ16.

وتأهل منتخب كوريا الجنوبية لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الخامسة بعدما حصد خمس نقاط، ثم تغلب على المنتخب السعودي 4 / 2 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1/1.

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