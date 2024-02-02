لوكمان يقود نيجيريا للفوز على أنغولا والتأهل لقبل نهائي أمم أفريقيا

سجل أديمولا لوكمان هدفاً في الشوط الأول ليقود نيجيريا للفوز 1-صفر على أنغولا والتأهل إلى قبل نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم اليوم الجمعة.

وينتظر فريق المدرب البرتغالي جوزيه بيسيرو الفائز من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا في دور الثمانية التي ستقام غداً السبت.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 بعدما انطلق موزيس سايمون من الجهة اليسرى ثم أرسل تمريرة عرضية منخفضة إلى لوكمان ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في سقف مرمى أنغولا.

وهدد منتخب أنغولا مرمى نيجيريا مبكراً بعد خمس دقائق من البداية بتسديدة لمابولولو من مدى قريب لكن الحارس ستانلي نوابيلي أنقذها ببراعة قبل أن يحتسب الحكم مخالفة بداعي التسلل.

بعد ذلك سيطرت نيجيريا على المباراة أغلب فترات الشوط الأول لكن دون الوصول إلى مرمى أنغولا.

وبعد مرور ساعة من البداية أهدر البديل زيني هدف التعادل لأنغولا بعدما سدد من وضع انفراد لكن الكرة ارتطمت بالقائم.

وسدد جيلسون دالا لاعب أنغولا تسديدة من يسار منطقة الجزاء بعدها بدقيقتين لكن الحارس تصدى لها بنجاح.

وظن فيكتور أوسيمن أنه ضاعف النتيجة لنيجيريا بضربة رأس قوية قبل أن يلغي الحكم هدفه بداعي التسلل على مهاجم نابولي الذي كان يحتفل بسعادة.

وسنحت لأوسيمن فرصة أخرى خطيرة قبل النهاية بعشر دقائق بعدما انطلق نحو منطقة الجزاء ثم سدد بيسراه أبعدها المدافع كيالوندا جاسبار قبل وصولها للمرمى.

وسدد البديل ميلسون قبل دقيقة واحدة من النهاية لكن الحارس نوابيلي أبعدها عن مرماه لتنتهي المباراة بفوز بطل القارة ثلاث مرات.

بذلك وصلت نيجيريا إلى قبل النهائي للمرة 13 في آخر 15 مشاركة لها في النهائيات وأصبحت أبرز المرشحين للفوز باللقب في ساحل العاج بعد خروج معظم المنتخبات الكبيرة.



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