بوتين: صناعة الدفاع وفرت نصف مليون وظيفة في روسيا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أكثر من نصف مليون روسي انضموا للعمل في صناعة الدفاع منذ عام 2022.

وقال بوتين، اليوم، خلال منتدى مخصص لدعم الهجوم في أوكرانيا نُظّم في بلدة تولا الواقعة على بعد نحو 200 كيلومتر جنوب موسكو، إنه «على مدى العام ونصف العام الماضيين، تم إحداث 520 ألف فرصة عمل جديدة في صناعة الدفاع».

ومنذ عام 2022، أعادت روسيا توجيه اقتصادها بالكامل نحو صناعة الأسلحة وزادت إنتاجها، برغم العقوبات التي فرضها الغرب، والتي تهدف خصوصاً إلى عرقلة تصنيع الذخائر والأسلحة.

وتمكنت موسكو من الالتفاف على بعض العقوبات، والحصول مثلاً على الإلكترونيات الدقيقة التي تحتاج اليها، وخصوصاً من آسيا.

وأقرت الحكومة زيادة هائلة تناهز 70% في الميزانية الفدرالية المخصصة للدفاع في عام 2024.

وأوضح فلاديمير بوتين أن روسيا لديها «6 آلاف شركة تابعة للمجمع الصناعي الدفاعي، توظف 3,5 ملايين شخص، من دون احتساب 10 آلاف مقاول متعاقد».

وبرغم أن الجبهة ثابتة بشكل عام في أوكرانيا، يجمع بعض المراقبين على أن قدرات إنتاج الأسلحة والذخائر لدى الجانبين الأوكراني والروسي ستكون حاسمة لمواصلة النزاع الشديد الحدة.

وحضّ الرئيس الروسي، اليوم، الشركات على مواكبة التطورات التكنولوجية على الجبهة.

وقال: «لتحقيق النجاح في ساحة المعركة اليوم، من الضروري الرد بسرعة وبشكل مناسب على ما يحدث هناك. من يفعل كل هذا بشكل أسرع ينتصر».

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