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القصف الإسرائيلي يحصد أرواح 27131 فلسطينياً في غزة

2/2/2024 3:00:40 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت هيئة الصحة التابعة لحركة حماس أن عدد القتلى في قطاع غزة منذ بدء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 27131 شخصاً.

وأوضحت، في بيان، اليوم، أن غالبية القتلى من النساء والأطفال والشباب، مشيرةً إلى إصابة 66287 فلسطينياً بجراح.

وذكر البيان أنه خلال الـ24 ساعة الماضية فقط، قُتل 112 فلسطينياً وأصيب 148 آخرون.

ولا يمكن التحقق من صحة هذه الأرقام بشكل مستقل، لكن الأمم المتحدة ومراقبين آخرين يشيرون إلى أن أرقام الهيئة أثبتت مصداقيتها بشكل عام في الماضي.

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