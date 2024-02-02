خبرني : محمد فروان الخضير مبارك الدكتوراه

MENAFN - Khaberni) خبرني - الاهل والعائلة والاصدقاء يهنئون الدكتور محمد فروان الخضير بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراة من جامعة صفاقس التونسية في تخصص القانون الخاص.

الدكتور

الخضير ناقش أطروحته للحصول على درجة الدكتوراة وكان عنوانها "الوساطة في تسوية النزاعات المدنية دراسة مقارنة بين القانون الأردني والقانون التونسي".

وتكونت لجنة المناقشة من الاساتذة في كلية الحقوق بجامعة صفاقس، الدكتور محمد القسنطيني، الدكتورة هاجر الفطناسي، الدكتور سامي كريم، الدكتور محمد محفوظ، والدكتور البشير بن مبروك.