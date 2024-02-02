خبرني : 39 قتيلا في اشتباكات قبلية جنوب السودان

MENAFN - Khaberni) خبرني - قتل 39 شخصا وأصيب 53 آخرون في جنوب السودان خلال مواجهات بين مجموعتين من رعاة الماشية من ولايتين متجاورتين في وسط البلاد، وفق ما أفادت السلطات المحلية، الجمعة.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية في ولاية البحيرات إيليجا مابور مكواك لوكالة فرانس برس إن الاشتباكات التي وقعت الأربعاء خلفت "20 قتيلا و36 جريحا" بين الرعاة في منطقته.

بدوره، أفاد وزير الإعلام في ولاية واراب وول مايوم بول بتسجيل "19 قتيلا و17 جريحا" في ولايته.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الإعلام في واراب أن "العنف تراجع لكن هناك تقارير عن اشتباكات محدوده في مناطق مستنقعات يصعب الوصول إليها ولا يمكن التحقق من عدد الضحايا".

ونددت سلطات الولايتين بأعمال العنف في بيانات منفصلة.

صراعات.. وعنف سياسي وتتكرر الاشتباكات حول المياه والمراعي أو على خلفية سرقة الماشية في جنوب السودان الذي يتعرض لظواهر مناخية حادة خصوصا الجفاف والفيضانات.

في هذا السياق، أصبحت النزاعات بين الرعاة في مقاطعة تونج بولاية واراب وشمال رومبيك بولاية البحيرات متكررة في كل موسم جاف، حسب ما أكد إيليجا مابور ماكواك.

تضاف هذه الصراعات إلى العنف السياسي العرقي الذي يقوض استقرار الدولة التي حصلت على استقلالها عن السودان في عام 2011.

وانزلقت دولة جنوب السودان إثر استقلالها إلى حرب أهلية بين العدوين اللدودين رياك مشار وسلفا كير، وقد خلفت نحو 400 ألف قتيل وملايين النازحين بين عامي 2013 و2018.

وينص اتفاق سلام أبرم في عام 2018 على مبدأ تقاسم السلطة داخل حكومة وحدة وطنية، على أن يكون كير رئيسا ومشار نائبا للرئيس.

لكن الكثير من بنود الاتفاق لم تطبق بسبب الخلافات المستمرة بين الخصمين، ما جعل البلاد تعاني من العنف وعدم الاستقرار والفقر، رغم وفرة مواردها نفطية.