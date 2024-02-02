خبرني : كوريا الجنوبية تضرب موعدا مع النشامى بنصف النهائي

MENAFN - Khaberni) خبرني- ضربت كوريا الجنوبية، الجمعة، موعدا مع الأردن في نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزها على أستراليا 2-1 على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات دور ربع النهائي بالبطولة.

افتتحت أستراليا التسجيل عن طريق اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة 42 من المباراة، وأدركت كوريا

التعادل في الدقيقة 96 عبر هوانغ هي تشان من ركلة جزاء ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.

وفي الدقيقة 104 تمكن نجم نادي توتنهام الإنجليزي سون من إحراز هدف ثان للشمشوم الكوري

من ركلة حرة.

ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي

مع النشامى، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت الأردن على استاد أحمد بن علي المونديالي، في الدور نصف النهائي، حيث

حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الطاجيكي بهدف دون رد.