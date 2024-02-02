خبرني : كوريا الجنوبية تضرب موعدا مع النشامى بنصف النهائي

(MENAFN
- Khaberni) خبرني- ضربت كوريا الجنوبية، الجمعة، موعدا مع الأردن في نصف نهائي كأس آسيا، بعد فوزها على أستراليا 2-1 على استاد الجنوب في الدوحة، ضمن منافسات دور ربع النهائي بالبطولة.
افتتحت أستراليا التسجيل عن طريق اللاعب كريغ غودوين في الدقيقة 42 من المباراة، وأدركت كوريا
التعادل في الدقيقة 96 عبر هوانغ هي تشان من ركلة جزاء ليحتكم الفريقان إلى الأشواط الإضافية.
وفي الدقيقة 104 تمكن نجم نادي توتنهام الإنجليزي سون من إحراز هدف ثان للشمشوم الكوري
من ركلة حرة.
ويلتقي المنتخب الكوري الجنوبي
مع النشامى، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة بتوقيت الأردن على استاد أحمد بن علي المونديالي، في الدور نصف النهائي، حيث
حقق المنتخب الوطني الفوز على نظيره الطاجيكي بهدف دون رد.
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