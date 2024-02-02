خبرني : نيجيريا أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

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- Khaberni) خبرني - بات المنتخب النيجيري أول المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك عقب فوزه على نظيره الأنغولي 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.
وسجل أديمولا لوكمان هدف المباراة الوحيد لنيجيريا في الدقيقة 41.
وسيواجه المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا بدور الثمانية، والتي تقام يوم السبت.
ويسعى المنتخب النيجيري لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013.
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