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خبرني : نيجيريا أول المتأهلين إلى نصف نهائي كأس إفريقيا

2/2/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - بات المنتخب النيجيري أول المتأهلين للدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقامة حاليا في كوت ديفوار، وذلك عقب فوزه على نظيره الأنغولي 1 - صفر، يوم الجمعة، ضمن منافسات دور الثمانية بالبطولة.

وسجل أديمولا لوكمان هدف المباراة الوحيد لنيجيريا في الدقيقة 41.

وسيواجه المنتخب النيجيري في الدور قبل النهائي، الفائز من مواجهة الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا بدور الثمانية، والتي تقام يوم السبت.

ويسعى المنتخب النيجيري لتحقيق اللقب للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له الفوز بالبطولة أعوام 1980 و1994 و2013.

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