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خبرني : لابورتا بغضب: منذ 70 عاماً والريال يستفيد تحكيمياً

2/2/2024 3:00:19 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - هاجم جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة الإسباني غريمه ريال مدريد مجددا، متهما إياه بأنه لطالما انحاز الحكام لصالح الفريق العاصمي كالذي حدث في مباراة ألميريا الشهيرة.

وطالب ريال مدريد في وقت سابق مواصلة التحقيق بشكل مكثف في قضية نيغريرا الشهيرة التي طالت برشلونة ما دعا لابورتا بقوله في لقاء مع إذاعة "راك 1": لا يتصرف المدريديون جيدا، ما يقومون به هو النقيض، يطالبون بتمديد التحقيق في قضية نيغريرا. ما تفعله قناة ريال مدريد هو عار ولا أعلم كيف يسمحون لأنفسهم بفعل ذلك. لأنه يجب على الاتحاد الإسباني اعتبار قناة النادي نوع من الضغط على الحكام.

وأضاف: ريال مدريد هو الأكثر استفادة من قرارات الحكام منذ استحداث حكم الفيديو المساعد، وهو أمر واضح أن مدريد مفضل لدى الحكام، ما حدث أمام ألميريا عار ولكنهم يقولون أن برشلونة هو من يستفيد تحكيميا وهذه ليست حقيقة.

وزاد: دائما ما اعترضت على تقنية VAR، لأنها تفقد مرة القدم عفويتها، وبالنسبة لي ولناس كثر، مدريد واحد من أكثر الأندية المفضلة لدى الحكام. منذ 70 عاما انظروا لرؤساء لجان التحكيم إما كانوا مدربين أو لاعبين سابقين لريال مدريد.

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