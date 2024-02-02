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فاكسيرا تكشف حقائق مهمة عن فيروس الروتا وكيفية وقاية الأطفال من الإصابة به

2/2/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Youm7) قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن فيروس الروتا المسبب للنزلات المعوية يصيب الكبار والصغار.



وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن أعراض الإصابة بالروتا شديدة عند الرضع لدرجة أن الطفل يمكن أن يتم حجزه فى المستشفى ويسبب الإصابات الخطيرة به الوفاة.



وتابعت: للوقاية من الروتا يمكن الحصول على التطعيم والذى يؤخذ بجرعتين أو ثلاثة حسب النوع عن طريق الفم للأطفال من سن ستة أسابيع، وآخر ميعاد لآخر جرعة يكون عند 8 أشهر.



وأوضحت إن التطعيم الخاص بفيروس الروتا يمكن الحصول عليه بالنسبة للأطفال طالما كانت درجة حرارته طبيعية ولا يعانى من انسداد معوى أو يعانى من مشاكل في المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية.












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