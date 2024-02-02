فاكسيرا تكشف حقائق مهمة عن فيروس الروتا وكيفية وقاية الأطفال من الإصابة به

(MENAFN
- Youm7) قالت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن فيروس الروتا المسبب للنزلات المعوية يصيب الكبار والصغار.
وأضافت الشركة القابضة للأمصال واللقاحات فاكسيرا إن أعراض الإصابة بالروتا شديدة عند الرضع لدرجة أن الطفل يمكن أن يتم حجزه فى المستشفى ويسبب الإصابات الخطيرة به الوفاة.
وتابعت: للوقاية من الروتا يمكن الحصول على التطعيم والذى يؤخذ بجرعتين أو ثلاثة حسب النوع عن طريق الفم للأطفال من سن ستة أسابيع، وآخر ميعاد لآخر جرعة يكون عند 8 أشهر.
وأوضحت إن التطعيم الخاص بفيروس الروتا يمكن الحصول عليه بالنسبة للأطفال طالما كانت درجة حرارته طبيعية ولا يعانى من انسداد معوى أو يعانى من مشاكل في المناعة مثل أمراض المناعة الذاتية.
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