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محنة ثم منحة.. أحمد فايق: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يفتح باب الأمل للمرضى

2/2/2024 2:30:49 PM
(MENAFN- Youm7) قال الإعلامى أحمد فايق إن مقولة "المحنة دائما بداية المنحة"، تنطبق على "مستشفى طنطا الجامعى لسرطان الأطفال ".



وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC": "مستشفى بابه انقفل ومقدرش يكمل رحلته، ودخلها مرضى بأمل العلاج وخرجوا منها واليأس ماليهم، وهنا ظهرت الإيد اللي اتمدت عشان تسند، ظهر الدعم والدعوة المستجابة"، مردفا: "رجع المستشفى تانى ورجع لها المريض اللى خرج يائس".



ولفت الإعلامى أحمد فايق إلى أن هناك حكايات كثيرة تحمى عن رحلة مرضى السرطان في الدلتا التي تحولت لقصة نجاح تحت يافطة "مستشفى طنطا الجامعى لسرطان الأطفال".












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