محنة ثم منحة.. أحمد فايق: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يفتح باب الأمل للمرضى

محنة ثم منحة.. أحمد فايق: مستشفى سرطان الأطفال بطنطا يفتح باب الأمل للمرضى
التاريخ
2/2/2024 2:30:49 PM
(MENAFN
- Youm7) قال الإعلامى أحمد فايق إن مقولة "المحنة دائما بداية المنحة"، تنطبق على "مستشفى طنطا الجامعى لسرطان الأطفال ".
وأضاف خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع"، عبر قناة "DMC": "مستشفى بابه انقفل ومقدرش يكمل رحلته، ودخلها مرضى بأمل العلاج وخرجوا منها واليأس ماليهم، وهنا ظهرت الإيد اللي اتمدت عشان تسند، ظهر الدعم والدعوة المستجابة"، مردفا: "رجع المستشفى تانى ورجع لها المريض اللى خرج يائس".
ولفت الإعلامى أحمد فايق إلى أن هناك حكايات كثيرة تحمى عن رحلة مرضى السرطان في الدلتا التي تحولت لقصة نجاح تحت يافطة "مستشفى طنطا الجامعى لسرطان الأطفال".
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