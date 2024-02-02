مسئول أوروبى يبلغ وزير الخارجية بإقرار الاتحاد الأوروبى لدعم مالى إضافى لمصر

MENAFN - Youm7) صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكرى وزير الخارجية تلقى، مساء يوم الجمعة 2 فبراير الجارى إتصالاً هاتفياً من مفوض الاتحاد الأوروبى لسياسة الجوار والتوسع "أوليفر فارهيلى"، فى إطار متابعة نتائج زيارة الوزير شكرى الأخيرة إلى بروكسل، وما شهدته من توافق أوروبى حول زيادة الدعم الاقتصادى الأوروبى لمصر فى إطار ترفيع العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية الشاملة.





وأوضح السفير أبو زيد، بحسب بيان وزارة الخارجية، بأن المفوض الأوروبى حرص خلال الاتصال على إحاطة الوزير سامح شكرى علماً بالمستجدات الخاصة بإقرار قمة دول الاتحاد الأوروبي، التى عقدت بالأمس فى بروكسل، لمخصصات مالية إضافية إلى دول الجوار للاتحاد الأوروبى ومن بينها مصر، فى إطار المراجعة النصفية للميزانية الأوروبية للفترة ( 2021- 2027)، وما يتضمنه هذا القرار من تخصيص دعم مالى واقتصادى إضافى لمصر.





وأضاف المتحدث باسم الخارجية، بأن الاتصال تناول أيضاً أوجه تعميق التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة، وتنمية العلاقات فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية فى إطار علاقة الشراكة الإستراتيجية الشاملة الجديدة.





كما تطرق الاتصال إلى الأوضاع الإنسانية الكارثية فى قطاع غزة، وأهمية زيادة حجم ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع، وإزالة أية معوقات تحول دون وصولها بالشكل الكافى والمستدام لأهالى القطاع.