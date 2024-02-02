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العراق: القبض على نحو 800 إرهابى ومطلوب بقضايا جنائية

2/2/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Youm7) قال قائد عمليات سامراء العراقية، اللواء الركن على مثجل المالكى، اليوم الجمعة، إنه تم إلقاء القبض على 65 إرهابيًا، و727 مطلوبًا وفق مواد جنائية.

وأضاف قائد عمليات سامراء - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - : "القوات الأمنية نفذت عدة عمليات مؤخرًا أسفرت عن قتل إرهابى والقبض على 65 آخرين، إضافة إلى ضبط وتدمير أوكار وأكداس وأعتدة عدد 196 ورفع ومعالجة 64 عبوة ناسفة من مخلفات داعش الإرهابى".


وأوضح أن "العمليات أسفرت كذلك عن القبض على 727 مطلوبًا وفق مواد جنائية، وضبط صهريج وعجلة حمل محورة، لإدخال العمالة الأجنبية بصورة غير شرعية وأعداد أخرى لا يحملون موافقات رسمية".


وأكد المالكي، عدم حدوث أى خرق أمنى خلال الـ 6 أشهر الأخيرة، لافتًا إلى أن "العمل مستمر فى تنظيف المساحات غير المأهولة بالسكان، من مخلفات داعش الإرهابى عن طريق منتسبى الهندسة العسكرية وعمليات البحث والتفتيش وتجريف الجزر والمستنقعات من الأدغال والقصب".







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