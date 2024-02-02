مسئول أمريكى: العد العكسى للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ

MENAFN - Youm7) قالت شبكة سكاى نيوز نقلا عن مسئول أمريكى إن العد العكسى للحملة الجوية ضد الميليشيات التابعة لإيران بدأ وساعة الصفر قريبة جدا.

وقالت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مسئول أمريكى إن الخيارات التى تنظر فيها الولايات المتحدة تشمل أهدافا فى سوريا واليمن والعراق ردا على الهجوم على القوات الأمريكية على الحدود الأردنية السورية.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست إن واشنطن حاولت لأشهر عبر قنوات خلفية مع إيران دفعها لكبح جماح الجماعات المسلحة.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن البنتاجون يتوقع شن غارات على مصالح إيرانية فى سوريا والعراق في غضون ساعات أو خلال يومين وقد تستمر لعدة أيام أو أسابيع، حسبما نقلت قناة القاهرة الإخبارية.

يذكرأن، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شبكة عابرة للحدود تدعم برامج الصواريخ الباليستية والمسيرات الإيرانية.