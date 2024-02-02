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الرئيس التونسى يؤكد عمق علاقات الشراكة المتميزة مع الجزائر فى كافة المجالات

2/2/2024 2:30:47 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الرئيس التونسى قيس سعيد اليوم /الجمعة/، عمق الأخوة الصادقة وعلاقات الشراكة المتميزة مع دولة الجزائر فى كل المجالات، مشيرا الى حرص بلاده على الارتقاء بهذه العلاقات الى أعلى المستويات.

وجاءت تصريحات الرئيس التونسى خلال استقباله بقصر قرطاج وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج الجزائرى أحمد عطاف، الذى يزور تونس حاملا رسالة خطية من الرئيس الجزائرى عبدالمجيد تبون لنظيره التونسي، وذلك وفقا لبيان الرئاسة التونسية.


وأشار سعيد إلى ضرورة تعزيز التكامل بين البلدين عبر استشراف آليات وطرق عمل متجددة تلبى تطلعات الشعبين الشقيقين، ومن بينها تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون الاقتصادى والتبادل التجارى والاستثمارات فى البلدين.


وأكد الرئيس التونسى اعتزاز بلاده بتاريخها المشترك مع الجزائر وإيمانها الراسخ بوحدة المصير، مجددا التأكيد على تمسك بلاده بسنة التشاور والتنسيق بين القيادتين فى البلدين وتوحيد الرؤى والمواقف بخصوص جميع المسائل الإقليمية والدولية لاسيما فى ظل الظروف الراهنة التى تشهدها المنطقة والعالم.


وتطرق الرئيس التونسى -خلال المباحثات- إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد موقف بلاده الثابت من الحق الفلسطينى ومساندتها الدائمة لشعبها الأبى فى كفاحه من أجل إقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.









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