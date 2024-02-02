الهلال الأحمر الفلسطينى: الاحتلال مازال يُحاصر مُستشفى الأمل وعلى المجتمع الدولى التدخل

MENAFN - Youm7) أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم /الجمعة/، استمرار حصار آليات الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى "الأمل" فى خان يونس من الجهات الأربع، ومنع خروج أو دخول أى أحد إلى مبانى المستشفى والجمعية، بما فيها حركة طواقم الإسعاف.

وذكرت الجمعية- فى بيانٍ صحفي، اليوم- أن قوات الاحتلال تواصل قصفها العنيف وإطلاق النار بشكل مباشر فى مُحيط المستشفى، مضيفة أنّ 4 أشخاص استشهدوا اليوم بينهم مديرة دائرة الشباب والمتطوعين بالجمعية هدايا حمد، إضافة إلى 6 إصابات جراء إطلاق قوات الاحتلال النار على مقر الجمعية الذى يضم آلاف النازحين.





وطالبت الجمعية المجتمع الدولى التدخل بشكل فورى لتوفير الحماية للطواقم العاملة فى مقر الجمعية ومستشفى "الأمل" فى خان يونس، واحترام شارة الهلال الأحمر امتثالا للقانون الدولى الإنساني.



وطالبت الجمعية، بفتح ممر إنسانى عاجل لإخلاء النازحين الذين يرغبون فى المغادرة فى ظل الظروف الخطيرة التى يعيشونها، ولإجلاء المرضى والجرحى من ذوى الإصابات الخطيرة وإلا فإنهم سيفقدون حياتهم فى ظل استمرار حصار المستشفى.



وأشارت إلى أنّ مستشفى "الأمل" يعانى من نقص حاد فى الأكسجين وفى المستلزمات الجراحية والمضادات الحيوية وأدوية المرضى من ذوى الأمراض المزمنة وغيرها من المستلزمات الطبية، مطالبة بضرورة توفير الوقود لضمان استمرار عمل مولد الكهرباء.

