معاناة أهالى غزة.. عرض مستمر.. غدا اليوم السابع

MENAFN - Youm7) ينشر "اليوم السابع" فى عدد الغد من النسخة المطبوعة مجموعة من التغطيات الهامة على رأسها " برودة.. تلوث.. طفولة بائسة.. معاناة أهالى غزة.. عرض مستمر.. وفد برلمانى فرنسى يزور رفح للمطالبة بالوقف الفورى لإطلاق النار.. أجواء الطقس الباردة تفاقم معاناة سكان القطاع المحاصر.. ووزير المالية الإسرائيلى يتعهد ببناء 7 آلف وحدة استيطانية فى الضفة الغربية.. العائدون من الموت: الجثث على جانبى الممر الآمن".اقرأ في العدد أيضا..- ناشرون يدعمون فلسطين بإصدارات فى معرض القاهرة الدولى للكتاب- اجتماعات بـ «التموين» لتوفير «مستلزمات رمضان» بأسعار مخفضة.. زيادة معدلات طرح اللحوم والدواجن لتلبية احتياجات المواطنين.. وإنشاء شوادر بالمحافظات لطرح السلع الغذائية- التراويح بدون وقت محدد وتوزيع 500 طن سلع للأسر الأولى بالرعاية





- رئيس اتحاد البنوك: رفع الفائدة لاحتواء الضغوط التضخمية- امتحانات الثانوية من المنهج ومتدرجة فى الصعوبة





- «الزراعة»: فتح الأسواق البرازيلية أمام البطاطس- أم كلثوم.. قال عنها على أمين: «لو توقفت «كوكب الشرق» عن قفشاتها فإنها تكون قد توقفت عن الغناء"





- قصة اختطاف زينات صدقى صحفيا من الشارع عندما قالت ست الستات: ليه مبتنشروش صورى ولا تكتبوا عنى؟ وماذا قالت عن الوجوه الجديدة؟- قبل مناقشته بـ"النواب".. ننشر تفاصيل مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدى.. المشروع استجابة لتوجيهات الرئيس بزيادة البرامج الخاصة بالمساعدات الاجتماعية.. ويستهدف توحيد برامج الدعم النقدى لتعظيم الاستفادة والتمكني الاقتصادى للأسر المستفيدة- من الدعم.. وتوفير أقصى حماية للفئات الأولى بالرعاية.. تبنى منهج الدعم المشروط.. إلزام الأسر المستفيدة بالاستثمار فى صحة وتعليم أطفالها.. وتحسين شبكة الأمان الاجتماعى- التحفظ على 300 طن سكر تموينى احتكرها تاجر





- حملات تفتيش على الإسكان الاجتماعى لضبط المخالفات بالعاشر وبدر- "الأوقاف" تكثف استعداداتها لرمضان.. التراويح بدون وقت محدد والأصل التخفيف عن الناس.. توزيع خمسمائة طن سلع غذائية للأسر الأولى بالرعاية



