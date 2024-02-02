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إيمان كريم تلتقى خوسيه بورجينو أمين عام الاتحاد الدولى للناشرين

2/2/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) عقدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الإعاقة ، لقاء تشاوريا مع خوسيه بورجينو، أمين عام الاتحاد الدولى للناشرين، بحضور الدكتورة فينوس فؤاد المستشار الثقافى للمجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة ووكيل وزارة الثقافة، وأحمد محمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية وممثل مصر والعرب وأفريقيا بالاتحاد الدولى للناشرين.





فى بداية اللقاء، رحبت الدكتورة ايمان كريم، بزيارة خوسيه بورجينو، إلى جمهورية مصر العربية، وثمنت حرصه على التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من اجل تنفيذ استراتيجية مصر 2030 بخصوص تمكين ذوي الإعاقة فى مجال الاتاحة المعلوماتية والثقافية.





من جانبه، عبر أمين عام الناشرين الدوليين، عن سعادته بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفوض من جانبه أحمد رشاد، عضو اللجنة التنفيذية وممثل مصر والعرب وافريقيا بالاتحاد الدولي للناشرين، في ذلك الأمر للتنسيق المستقبلي باعتباره ممثلا لمصر وافريقيا والعرب بالاتحاد ، موضحًا أن تمكين ذوي الأشخاص ذوي الاعاقة هدف يسعى كثير من الناشرين من أعضاء الاتحاد للمشاركة الدائمة في اعداد استراتيجية مصر الثقافية.





جاء اللقاء فى اطار اطلاق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نهاية عام 2022، الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، والعمل علي تنفيذها.





يُذكر أن الاتحاد الدولي للناشرين (IPA)، هو أكبر اتحاد في العالم لجمعيات الناشرين الوطنية والإقليمية والمتخصصة، وتضم عضويته 92 اتحادًا إقليميًا من 76 دولة في إفريقيا وآسيا وأستراليا وأوروبا والأمريكتين. يُمثلون IPA، من خلال أعضائه، وآلاف الناشرين الأفراد حول العالم، ويقع مقره في جنيف بسويسرا، ويرعي مصالح صناعة النشر في المحافل الدولية.






















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