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مناقشة 68 مادة من قانون العمل تمهيدا لطرحه على الأعلى للحوار الاجتماعي

2/2/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) انتهت اللجنة القانونية المختصة بمتابعة الملاحظات والأراء الواردة من منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وتقرير مجلس الشيوخ، على مشروع قانون العمل الجديد، من مناقشة 68 مادة حتى الآن من بين 265 مادة هى مجموع مواد مشروع القانون، تمهيدا لعرضها على المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل، في دورة انعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.



وقد تضمنت تلك المواد ما يتعلق بعقد العمل الفردي ،والأجور، والإجازات، وواجبات وحقوق العمال، وأصحاب الأعمال ،والتدريب المهني، وقد أكد حسن شحاتة، وزير العمل على أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من
الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل.



كان المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، قد عقد اجتماعه مؤخرًا، برئاسة وزير العمل حسن شحاتة، وذلك بمقر" الوزارة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور أعضاء من المجلس من ممثلي الوزرات، وأصحاب الأعمال والعمال، والجهات المعنية، لمناقشة ملاحظات كافة الأطراف على مشروع قانون العمل المطروح حاليا على مجلس النواب، والذي سيُطبق على كل من يعمل بأجر في مصر، كاستجابة لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بانعقاد المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لدراسة مشروع هذا التشريع، بحضور ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.














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