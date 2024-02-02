كاهن كنيسة وادى حوف بحلوان يوضح كيفية تعامل الكنيسة مع السوشيال ميديا

(MENAFN
- Youm7) دائما ما يواجه الخطاب الدينى في الكنيسة العديد من القضايا والمشكلات التى يتم طرحها مجتمعيا من قبل الشباب والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى العديد من النقاشات حول الطقوس الكنسية والاختلافات فيها مع الكنائس.
ويقول القس إبراهيم رشدى كاهن
كنيسة السيدة العذراء بمنطقة وادى حوف في حلوان إن فكرة التعامل مع السوشيال ميديا تختلف من كاهن لكاهن آخر، ولايوجد أمور معينة ملزمة للآباء فى هذا الشأن، مضيفا أن الكنيسة تحاول أن تستفيد منها.
وذكر أن التعامل يكون بصورة خاصة بين الأب الكاهن والشاب لتكون أفضل وأسهل بشكل كبير، موضحا أن الخدمات فى الكنيسة حينما تكون بشكل شخصى في مقابلة داخل الكنيسة تكون أفضل من التواصل عبر السوشيال ميديا.
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