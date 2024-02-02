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كاهن كنيسة وادى حوف بحلوان يوضح كيفية تعامل الكنيسة مع السوشيال ميديا

2/2/2024 2:30:44 PM
(MENAFN- Youm7) دائما ما يواجه الخطاب الدينى في الكنيسة العديد من القضايا والمشكلات التى يتم طرحها مجتمعيا من قبل الشباب والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، بالإضافة إلى العديد من النقاشات حول الطقوس الكنسية والاختلافات فيها مع الكنائس.



ويقول القس إبراهيم رشدى كاهن
كنيسة السيدة العذراء بمنطقة وادى حوف في حلوان إن فكرة التعامل مع السوشيال ميديا تختلف من كاهن لكاهن آخر، ولايوجد أمور معينة ملزمة للآباء فى هذا الشأن، مضيفا أن الكنيسة تحاول أن تستفيد منها.



وذكر أن التعامل يكون بصورة خاصة بين الأب الكاهن والشاب لتكون أفضل وأسهل بشكل كبير، موضحا أن الخدمات فى الكنيسة حينما تكون بشكل شخصى في مقابلة داخل الكنيسة تكون أفضل من التواصل عبر السوشيال ميديا.












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