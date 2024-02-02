وزير الداخلية النمساوى يعلن قرب تطبيق نظام المساعدات للاجئين بدون الدفع النقدى

(MENAFN
- Youm7) أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، اليوم /الجمعة/، تأييده لعدم منح اللاجئين أموال نقدية والاكتفاء ببطاقات دفع خاصة لمنع إساءة استخدام أموال المساعدات، مشيرا إلى أن النقاش الحكومى حول بطاقات الدفع لطالبى اللجوء مستمر.
وقال وزير الداخلية، فى تصريحات، إن التجربة مطبقة بنجاح فى ألمانيا بعد اعتماد نظام بطاقات دفع المساعدات لطالبى اللجوء، مضيفا أن النقاش حول هذه الفكرة اكتسب زخماً أيضاً فى النمسا.
وأوضح الوزير أن النظام الجديد يقيد الوصول إلى المزايا النقدية، ويأتى الدعم للنظام الجديد من حكام ولايتى النمسا السفلى والعليا، مضيفا أنه سيتم التركيز على تقديم المزايا العينية فقط للاجئين مع تقليص المساعدات النقدية.
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