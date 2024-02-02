وزير الداخلية النمساوى يعلن قرب تطبيق نظام المساعدات للاجئين بدون الدفع النقدى

MENAFN - Youm7) أكد وزير الداخلية النمساوى جيرهارد كارنر، اليوم /الجمعة/، تأييده لعدم منح اللاجئين أموال نقدية والاكتفاء ببطاقات دفع خاصة لمنع إساءة استخدام أموال المساعدات، مشيرا إلى أن النقاش الحكومى حول بطاقات الدفع لطالبى اللجوء مستمر.

وقال وزير الداخلية، فى تصريحات، إن التجربة مطبقة بنجاح فى ألمانيا بعد اعتماد نظام بطاقات دفع المساعدات لطالبى اللجوء، مضيفا أن النقاش حول هذه الفكرة اكتسب زخماً أيضاً فى النمسا.



وأوضح الوزير أن النظام الجديد يقيد الوصول إلى المزايا النقدية، ويأتى الدعم للنظام الجديد من حكام ولايتى النمسا السفلى والعليا، مضيفا أنه سيتم التركيز على تقديم المزايا العينية فقط للاجئين مع تقليص المساعدات النقدية.







