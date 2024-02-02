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مندوبة أمريكا بالأمم المتحدة: نعمل مع الشركاء الإقليميين لإطلاق سراح المحتجزين فى غزة

2/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Youm7) قالت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة
ليندا توماس جرينفيلد: "إننا نعمل مع العديد من الشركاء الإقليميين بشأن اقتراح جديد لإطلاق سراح المحتجزين في غزة.

وأضافت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة خلال مؤتمر صحفى نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أنه على المنظمة الأممية أن تتمكن من إيصال المساعدات إلى غزة وتوسيع نطاقها.

وتابعت المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة أنه يجب إجراء تحقيق موسع بشأن اتهامات مشاركة عناصر من وكالة أونروا في أحداث 7 أكتوبر.

وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.







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