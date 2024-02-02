موسكو: استخدام الاتحاد الأوروبى الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا سرقة مبتذلة

MENAFN - Youm7) قالت الخارجية الروسية إن استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا سيكون "سرقة مبتذلة"، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت

عن مقتل 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.

وقالت الدفاع الروسية إنه تم إحباط ثلاث محاولات لهجوم مجموعات تابعة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان وتحييد نحو 270 عسكريا.

وأضافت

الدفاع الروسية أنه تم مقتل نحو 290 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 مستودعات ذخيرة على محور دونيتسك خلال 24 ساعة.