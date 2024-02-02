موسكو: استخدام الاتحاد الأوروبى الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا سرقة مبتذلة

(MENAFN
- Youm7) قالت الخارجية الروسية إن استخدام الاتحاد الأوروبي دخل الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا سيكون "سرقة مبتذلة"، وذلك وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت
عن مقتل 100 عسكري أوكراني على محور جنوب دونيتسك خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفقا لخبر على قناة القاهرة الإخبارية.
وقالت الدفاع الروسية إنه تم إحباط ثلاث محاولات لهجوم مجموعات تابعة للجيش الأوكراني في كراسني ليمان وتحييد نحو 270 عسكريا.
وأضافت
الدفاع الروسية أنه تم مقتل نحو 290 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 مستودعات ذخيرة على محور دونيتسك خلال 24 ساعة.
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