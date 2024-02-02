Friday, 02 February 2024 11:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السويد تعلن فتح تحقيق بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية

2/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية اليوم الجمعة فتح تحقيق فى "جريمة إرهابية" بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية فى السويد يوم الأربعاء.

وفى بيان لها، أوضحت أجهزة الاستخبارات السويدية أن "التحقيق الأولى الذى فتحته الشرطة فى 31
يناير تولّته الاستخبارات السويدية"، لافتة إلى أن "الصفة الجنائية تم تغييرها إلى جريمة إرهابية".

يذكر أنه، من بعد ظهر يوم الأربعاء، أبلغت السفارة الإسرائيلية الشرطة، بأنها "عثرت على جسم تعتقد أنه خطر"، حسبما أفاد مسئول فى الشرطة.

وبعد تطويق المكان، دُمّرت العبوة من قبل خبراء سويديين فى إزالة الألغام، فيما قالت الشرطة إن من المحتمل أنها كانت "مفعّلة".

وعلقت البعثة الإسرائيلية فى السويد على الحدث فوراً منددة بـ"محاولة هجوم".

ووصف رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون الوضع بأنه "خطر جدا".

هذا وتعهدت الحكومة السويدية فى نهاية أكتوبر، تقديم 10 ملايين كرون (مليون دولار) لتعزيز أمن المؤسسات والتجمعات اليهودية.







MENAFN02022024000132011024ID1107803413

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث