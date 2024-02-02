السويد تعلن فتح تحقيق بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية

(MENAFN
- Youm7) أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية اليوم الجمعة فتح تحقيق فى "جريمة إرهابية" بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية فى السويد يوم الأربعاء.
وفى بيان لها، أوضحت أجهزة الاستخبارات السويدية أن "التحقيق الأولى الذى فتحته الشرطة فى 31
يناير تولّته الاستخبارات السويدية"، لافتة إلى أن "الصفة الجنائية تم تغييرها إلى جريمة إرهابية".
يذكر أنه، من بعد ظهر يوم الأربعاء، أبلغت السفارة الإسرائيلية الشرطة، بأنها "عثرت على جسم تعتقد أنه خطر"، حسبما أفاد مسئول فى الشرطة.
وبعد تطويق المكان، دُمّرت العبوة من قبل خبراء سويديين فى إزالة الألغام، فيما قالت الشرطة إن من المحتمل أنها كانت "مفعّلة".
وعلقت البعثة الإسرائيلية فى السويد على الحدث فوراً منددة بـ"محاولة هجوم".
ووصف رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون الوضع بأنه "خطر جدا".
هذا وتعهدت الحكومة السويدية فى نهاية أكتوبر، تقديم 10 ملايين كرون (مليون دولار) لتعزيز أمن المؤسسات والتجمعات اليهودية.
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