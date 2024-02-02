السويد تعلن فتح تحقيق بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية

MENAFN - Youm7) أعلنت أجهزة الاستخبارات السويدية اليوم الجمعة فتح تحقيق فى "جريمة إرهابية" بعد إحباط محاولة هجوم على السفارة الإسرائيلية فى السويد يوم الأربعاء.

وفى بيان لها، أوضحت أجهزة الاستخبارات السويدية أن "التحقيق الأولى الذى فتحته الشرطة فى 31

يناير تولّته الاستخبارات السويدية"، لافتة إلى أن "الصفة الجنائية تم تغييرها إلى جريمة إرهابية".

يذكر أنه، من بعد ظهر يوم الأربعاء، أبلغت السفارة الإسرائيلية الشرطة، بأنها "عثرت على جسم تعتقد أنه خطر"، حسبما أفاد مسئول فى الشرطة.

وبعد تطويق المكان، دُمّرت العبوة من قبل خبراء سويديين فى إزالة الألغام، فيما قالت الشرطة إن من المحتمل أنها كانت "مفعّلة".

وعلقت البعثة الإسرائيلية فى السويد على الحدث فوراً منددة بـ"محاولة هجوم".

ووصف رئيس الوزراء السويدى أولف كريسترسون الوضع بأنه "خطر جدا".

هذا وتعهدت الحكومة السويدية فى نهاية أكتوبر، تقديم 10 ملايين كرون (مليون دولار) لتعزيز أمن المؤسسات والتجمعات اليهودية.