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اندلاع حريق هائل بمصنع لمستحضرات التجميل شمالى الهند وحصار العديد من العمال

2/2/2024 2:30:42 PM
(MENAFN- Youm7) اندلع حريق هائل فى مصنع لمستحضرات التجميل بمنطقة صناعية فى ولاية /هيماتشال براديش/ شمالى الهند، أدى إلى حصار العديد من العمال، من بينهم نساء.


وقالت الشرطة - حسبما ذكرت شبكة "إن دى تى في" الهندية اليوم /الجمعة/ - إنه تم الدفع بسيارات الإطفاء إلى موقع الحادث وإجراء عمليات إخماد الحريق على قدم وساق، مضيفة أن الإدارة فى حالة تأهب مع وصول قوات الإغاثة الوطنية لإنقاذ العمال المحاصرين.


وكان الدخان الكثيف المتصاعد من المصنع قد أعاق عمليات مكافحة الحريق، ما دفع العمال إلى الصعود إلى أعلى المبنى بحثا عن الأمان.








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