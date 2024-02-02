الفلسطينى ياسر حمد يصل القاهرة استعدادًا للانضمام للزمالك

MENAFN - Youm7) وصل الفلسطينى ياسر حمد مدافع الزمالك الجديد، إلى القاهرة، تمهيدًا للخضوع للكشف الطبى ثم الانضمام لتدريبات الفارس الأبيض بعدما تم التعاقد معه بشكل رسمى وقيده فى قائمة الفريق المحلية والأفريقية.





شارك ياسر حمد مع منتخب بلاده فى بطولة كأس أسيا، ودع منتخب فلسطين البطولة بعد الخسارة أمام منتخب قطر، بنتيجة 2-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الإثنين، على ملعب استاد البيت ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس آسيا المقامة حاليًا.

وأعلن مسئولو الزمالك التعاقد رسميًا مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة موسم ونصف.

ووقع المدير الفني على عقود تدريب الفريقلمدة موسم ونصف خلال الجلسة التي جمعته بمجلس إدارة النادي، وتم خلالها الاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد.يذكر أن جوزيه جوميز بدأمسيرته في التدريب في منتصف العشرينيات، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعادمجدداً في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجدداً للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيسالبرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.