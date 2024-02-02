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فوز الأهلى والزمالك فى انطلاق المرحلة الثانية بدورى محترفى اليد

2/2/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) انطلقت اليوم الجمعة ، الجولة الأولى بالمرحلة الثانية من دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 و العائد من فترة توقف لخوض الدوليين بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار.



للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024 و العائد من فترة توقف لخوض الدوليين بطولة كأس الأمم الأفريقية للكبار.



وشهدت هذه الجولة فوز كلا من ، الأهلى على هليوبوليس 31/27 والزمالك على سموحة 30/21 .



بينما تقام الجولة الثانية الثلاثاء القام بمواجهات بين كلا من ، هليوبوليس مع سبورتنج والزمالك مع طلائع الجيش وسموحة مع البنك الاهلى والجزيرة مع الأهلى.



تشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.



وشهدت فترة توقف الدورى حصول منتخب مصر الأول لكرة اليد على لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية التى أختتمت مؤخرا بمصر على حساب الجدزائر بنتيجة 29 / 21 و التأهل إلى أولمبياد باريس .












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