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البنك الأهلى يواصل الاستعدادات لمواجهة سموحة بدورى Nile .. صور

2/2/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل لاعبو فريق البنك الأهلي الاستعداد لاستئناف بطولة دوري Nile ، حيث شهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين بعد أنتظام محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق وذلك بعد مشاركته مع المنتخب الوطني في بطولة افريقيا .

ويسعى طارق مصطفى من أستغلال الفترة الحالية لتصحيح الاخطاء الدفاعية وبناء تشكيلة أساسية عقب تدعيم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية بلاعبين أقوياء وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى جميع المراكز داخل الملعب

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" يوم 13 من الشهر الجارى على ستاد الاسكندرية فى تمام الساعة السابعة مساء.

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الرابع عشر بجدول ترتيب المسابقة برصيد 9 نقاط.



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى



تدريب البنك الاهلى








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