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فيوتشر يفوز على دلفى بثلاثية وديا بمعسكر برج العرب..صور

2/2/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) حقق فريق مودرن
فيوتش الفوز على نظيره دلفى أحد أندية الدرجة الثالثة بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي جمعتهم مساء اليوم على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب.

وسجل الأهداف لفريق مودرن فيوتشر كل من أحمد عاطف (هدفين) وعمر وائل الوافد الجديد هدف وحيد.

ويتولى حسام حسن حاليا تدريب فريق مودرن فيوتشر منذ أيام قليلة ويستعد مع اللاعبين لاستئناف مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" حيث من المقرر مواجهة بلدية المحلة يوم 13 من الشهر الجارى ضمن الجولة الـ12 من عمر المسابقة والتي سوف تقام على ستاد المحلة.

ويسعى حسام حسن من تجهيز جميع اللاعبين بفريق مودرن فيوتشر للعودة الى المباريات الرسمية حيث هناك العديد من المنافسات المحلية والافريقية وتكوين فريق نسيج من العناصر الشابة وأصحاب الخبرات عقب التدعيمات القوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وتمكن فريق مودرن فيوتشر من التعاقد مع 8 صفقات وهم الثلاثى عبد الرحمن رشدان وأحمد خالد كباكا ومحمد زعلوك من الاهلى والثلاثى عمرو السيسى وعلى ياسر وعبدالله محمد من الزمالك و الكاميروني ارنولد ايبا و عمر وائل المحترف المصري بالبرتغال.
تأكد غياب أحمد رفعت لاعب
فريق مودرن فيوتشر
عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.
وتعرض
رفعت للإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأكد طبيب الفريق محمد عنان أن رفعت يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية وسوف يغيب على إثرها عن صفوف الفريق مدة تتراوح بين 3 إلى 4 أسابيع.
ويستعد
فريق مودرن فيوتشر
لمواجهة فريق بلدية المحلة بالأسبوع الـ12 من المسابقة المحلية والمقرر لها يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.

مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية
مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية



مباراة فيوتشر الودية








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