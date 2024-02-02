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مصر تحصد 6 ميداليات متنوعة في البطولة العربية للريشة الطائرة بالسعودية

2/2/2024 2:30:39 PM
(MENAFN- Youm7) نجح بعثة المنتخب المصري للريشة الطائرة في حصد 6 ميداليات متنوعة خلال مشاركتها في البطولة العربية رقم 24 للكبار والشباب والتي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 29 يناير الماضي وحتى 2 فبراير الجاري.



وحصد الفراعنة على 3 ذهبيات من نصيب نور يسري في فردي السيدات بعد فوزها على الأردنية دموع عمرو، ومحمود محمد حسن في منافسات فردي الشباب عقب فوزه على السوري حسام الراعي، أما الذهبية الثالثة فكانت من نصيب الزوجي المكون من محمود محمد حسن وعمر محمد رفعت.



فيما جاءت البرونزيات عن طريق، رحمة العدوي في منافسات فردي السيدات، وأحمد صلاح ورحمة في زوجي المختلط كبار، ومحمود محمد حسن وجنى الغمري في منافسات زوجي المختلط شباب.



وشارك في البطولة 100 لاعب ولاعبة من 16 دولة وهم "السعودية - مصر - سوريا - جزر القمر - الكويت - قطر - البحرين - الإمارات - الأردن - العراق - لبنان - فلسطين - جيبوتي - تونس - الجزائر - ليبيا".



ومن جانبه، أعرب محمد كمال نائب رئيس الاتحاد المصري للريشة الطائرة ورئيس البعثة المصرية المشاركة بالبطولة العربية عن سعادته بما حققته البعثة من نتائج في البطولة التي شهدت طفرة وتطور كبير في مستويات المنتخبات العربية.












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