دولة الكويت تشارك في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في إمارة الشارقة

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن

الشارقة - 2 - 2 (كونا) -- تشارك دولة الكويت في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 التي انطلقت في إمارة الشارقة اليوم الجمعة بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية.

وقالت رئيسة الوفد الكويتي عضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل انطلاق الدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 فبراير الجاري إن مشاركة الكويت في البطولة تتمثل في ثلاثة فرق وطنية هي نوادي سلوى والفتاة والرماية الكويتية.

وأضافت حيات أن الأندية الكويتية ستشارك في سبع ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكاراتيه والرماية و(القوس والسهم) مؤكدة أهمية الحدث باعتباره فرصة مهمة للاعبات الكويتيات لتحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في المنافسات الرياضية العربية.

وأشارت إلى حماس اللاعبات الكويتيات واستعداداتهن للمشاركة في هذا الحدث الرياضي خاصة بعد النجاحات التي حققنها في النسخة السابقة للدورة وبغية تحقيق الإنجاز سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي معبرة عن ثقتها في قدرة اللاعبات في المنافسة على أعلى مستوى وإظهار مواهبهن وقدراتهن.

وأكدت رئيسة الوفد أهمية مشاركة الوفد الكويتي للنساء في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى بتعزيز مكانة المرأة الرياضية في الكويت معربة عن أملها في أن تكون هذه المشاركة فرصة لبناء روابط تعاون وصداقة مع الأندية العربية الأخرى وتبادل الخبرات والمعارف الرياضية التي توقفت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

كما بينت أن البطولة تعتبر كذلك فرصة للأندية الكويتية للاحتكاك مع فرق الدول العربية خاصة لعدم توافر مثل هذا النوع من المنافسات الرياضية التي تجمع عددا من الأندية العربية تحت منصة واحدة وهي فرصة كذلك لإعداد مجموعة من البطلات لتمثيل منتخب الكويت في الفعاليات القادمة.

ومن المتوقع أن تشهد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 منافسات قوية في مختلف الألعاب الرياضية وسط عزم الفرق الكويتية على المنافسة وتقديم أداء مشرف يليق بدولة الكويت.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود دولة الكويت لدعم الرياضة وتشجيع المواهب الشابة وتطوير الرياضة النسائية في البلاد وتعزيز الدور الريادي للمرأة الكويتية في المجال الرياضي.

كما يشارك من الوفد الكويتي كل من رئيسة نادي الفتاة فضيلة الشويلان وعضو مجلس إدارة نادي سلوى الصباح نائلة العلي. (النهاية) س خ م / أ م س