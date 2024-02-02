دولة الكويت تشارك في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات في إمارة الشارقة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من سالم المذن
الشارقة - 2 - 2 (كونا) -- تشارك دولة الكويت في النسخة السابعة لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 التي انطلقت في إمارة الشارقة اليوم الجمعة بمشاركة أكثر من 550 لاعبة يمثلن 63 فريقا من 15 دولة عربية.
وقالت رئيسة الوفد الكويتي عضو اللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قبيل انطلاق الدورة التي تنظمها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتستمر حتى 12 فبراير الجاري إن مشاركة الكويت في البطولة تتمثل في ثلاثة فرق وطنية هي نوادي سلوى والفتاة والرماية الكويتية.
وأضافت حيات أن الأندية الكويتية ستشارك في سبع ألعاب رياضية هي الكرة الطائرة وكرة السلة وكرة الطاولة وألعاب القوى والكاراتيه والرماية و(القوس والسهم) مؤكدة أهمية الحدث باعتباره فرصة مهمة للاعبات الكويتيات لتحقيق الإنجازات ورفع اسم الكويت في المنافسات الرياضية العربية.
وأشارت إلى حماس اللاعبات الكويتيات واستعداداتهن للمشاركة في هذا الحدث الرياضي خاصة بعد النجاحات التي حققنها في النسخة السابقة للدورة وبغية تحقيق الإنجاز سواء على الصعيد الفردي أو الجماعي معبرة عن ثقتها في قدرة اللاعبات في المنافسة على أعلى مستوى وإظهار مواهبهن وقدراتهن.
وأكدت رئيسة الوفد أهمية مشاركة الوفد الكويتي للنساء في مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى بتعزيز مكانة المرأة الرياضية في الكويت معربة عن أملها في أن تكون هذه المشاركة فرصة لبناء روابط تعاون وصداقة مع الأندية العربية الأخرى وتبادل الخبرات والمعارف الرياضية التي توقفت في السنوات الأخيرة بسبب جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).
كما بينت أن البطولة تعتبر كذلك فرصة للأندية الكويتية للاحتكاك مع فرق الدول العربية خاصة لعدم توافر مثل هذا النوع من المنافسات الرياضية التي تجمع عددا من الأندية العربية تحت منصة واحدة وهي فرصة كذلك لإعداد مجموعة من البطلات لتمثيل منتخب الكويت في الفعاليات القادمة.
ومن المتوقع أن تشهد دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2024 منافسات قوية في مختلف الألعاب الرياضية وسط عزم الفرق الكويتية على المنافسة وتقديم أداء مشرف يليق بدولة الكويت.
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود دولة الكويت لدعم الرياضة وتشجيع المواهب الشابة وتطوير الرياضة النسائية في البلاد وتعزيز الدور الريادي للمرأة الكويتية في المجال الرياضي.
كما يشارك من الوفد الكويتي كل من رئيسة نادي الفتاة فضيلة الشويلان وعضو مجلس إدارة نادي سلوى الصباح نائلة العلي. (النهاية) س خ م / أ م س
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