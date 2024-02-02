(فاو): مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض في يناير مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب واللحوم

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة تراجعا جديدا في متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في يناير الماضي مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب واللحوم.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن (مؤشر - فاو) "المعياري" لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا انخفض في يناير الماضي إلى 118 نقطة بما يقل بمقدار 2ر1 نقطة أساس تعادل 0ر1 بالمئة عن مستواه في ديسمبر 2023 وبمقدار 7ر13 نقطة تعادل 4ر10 بالمئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.
وأوضح أن الانخفاض الشهري في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسة) خلال يناير 2024 هو محصلة انخفاض المؤشرات الفرعية لأسعار الحبوب واللحوم التي عوضت الزيادة في أسعار السكر فيما لم يسجل مؤشرا الألبان والزيوت النباتية سوى تعديلات طفيفة.
وعلى المستوى الفرعي الشهري انخفض مؤشر (فاو) لأسعار الحبوب في يناير الماضي إلى 120 نقطة بما يقل بمقدار 7ر2 نقطة تعادل 2ر2 بالمئة عن ديسمبر السابق كما انخفض مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي إلى 8ر109 نقطة بما يقل بمقدار 5ر1 نقطة تعادل 4ر1 بالمئة عن ديسمبر.
وفي المقابل ارتفع مؤشر أسعار السكر في يناير إلى 3ر135 نقطة بزيادة 1ر1 نقطة تعادل 8ر0 بالمئة كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بشكل طفيف إلى 5ر122 نقطة بزيادة 2ر0 نقطة تعادل 1ر0 بالمئة فيما استقر مؤشر أسعار الألبان عند 9ر118 نقطة دون تغيير يذكر.
ويرصد مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسة هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر. (النهاية)
م ن / م ع ع
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