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(فاو): مؤشر أسعار الغذاء العالمية ينخفض في يناير مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب واللحوم

2/2/2024 2:30:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم الجمعة تراجعا جديدا في متوسط أسعار السلع الغذائية الأساسية العالمية في يناير الماضي مدفوعا بتراجع أسعار الحبوب واللحوم.
وقالت المنظمة في تقريرها الشهري إن (مؤشر - فاو) "المعياري" لمتوسط أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولا انخفض في يناير الماضي إلى 118 نقطة بما يقل بمقدار 2ر1 نقطة أساس تعادل 0ر1 بالمئة عن مستواه في ديسمبر 2023 وبمقدار 7ر13 نقطة تعادل 4ر10 بالمئة مقارنة بشهر يناير من العام الماضي.
وأوضح أن الانخفاض الشهري في (المؤشر العام للسلع الخمس الرئيسة) خلال يناير 2024 هو محصلة انخفاض المؤشرات الفرعية لأسعار الحبوب واللحوم التي عوضت الزيادة في أسعار السكر فيما لم يسجل مؤشرا الألبان والزيوت النباتية سوى تعديلات طفيفة.
وعلى المستوى الفرعي الشهري انخفض مؤشر (فاو) لأسعار الحبوب في يناير الماضي إلى 120 نقطة بما يقل بمقدار 7ر2 نقطة تعادل 2ر2 بالمئة عن ديسمبر السابق كما انخفض مؤشر أسعار اللحوم للشهر السابع على التوالي إلى 8ر109 نقطة بما يقل بمقدار 5ر1 نقطة تعادل 4ر1 بالمئة عن ديسمبر.
وفي المقابل ارتفع مؤشر أسعار السكر في يناير إلى 3ر135 نقطة بزيادة 1ر1 نقطة تعادل 8ر0 بالمئة كما ارتفع مؤشر أسعار الزيوت النباتية بشكل طفيف إلى 5ر122 نقطة بزيادة 2ر0 نقطة تعادل 1ر0 بالمئة فيما استقر مؤشر أسعار الألبان عند 9ر118 نقطة دون تغيير يذكر.
ويرصد مؤشر (فاو) لأسعار الغذاء حركة التعاملات التجارية في أسواق المواد الغذائية العالمية بقياس متوسط أسعار خمس سلع غذائية رئيسة هي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر. (النهاية)

م ن / م ع ع



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