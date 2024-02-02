مصرع 3 وإصابة 300 آخرين في انفجار غاز في نيروبي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) -- ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين في حريق ضخم نجم عن انفجار غاز في العاصمة الكينية (نيروبي) اليوم الجمعة.
ونقلت (بي.بي.سي) عن قائد شرطة منطقة (إمباكاسي) بالعاصمة الكينية ويسلي كيميتو القول إن الحادث وقع عندما انفجرت شاحنة تحمل الغاز في (إمباكاسي) في ساعة مبكرة من صباح اليوم ما أدى إلى اشتعال النار بصورة كبيرة.
وأضاف أن طفلا كان من بين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم مرجحا ارتفاع عدد القتلى نظرا إلى خطورة الإصابات.
من جانبه ذكر عمدة نيروبي ساكاجا جونسون أن نحو 271 شخصا من بينهم 25 طفلا على الأقل نقلوا إلى المستشفى فيما عولج الباقون في الموقع من إصابات لا تهدد الحياة.
وأشار جونسون إلى أن الانفجار أدى إلى تضرر المساكن والمتاجر والسيارات في موقع الحادث. (النهاية)
م ط / أ م س
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