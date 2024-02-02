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مصرع 3 وإصابة 300 آخرين في انفجار غاز في نيروبي

2/2/2024 2:30:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 2 - 2 (كونا) -- ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) أن ثلاثة أشخاص على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب نحو 300 آخرين في حريق ضخم نجم عن انفجار غاز في العاصمة الكينية (نيروبي) اليوم الجمعة.
ونقلت (بي.بي.سي) عن قائد شرطة منطقة (إمباكاسي) بالعاصمة الكينية ويسلي كيميتو القول إن الحادث وقع عندما انفجرت شاحنة تحمل الغاز في (إمباكاسي) في ساعة مبكرة من صباح اليوم ما أدى إلى اشتعال النار بصورة كبيرة.
وأضاف أن طفلا كان من بين الثلاثة الذين لقوا مصرعهم مرجحا ارتفاع عدد القتلى نظرا إلى خطورة الإصابات.
من جانبه ذكر عمدة نيروبي ساكاجا جونسون أن نحو 271 شخصا من بينهم 25 طفلا على الأقل نقلوا إلى المستشفى فيما عولج الباقون في الموقع من إصابات لا تهدد الحياة.
وأشار جونسون إلى أن الانفجار أدى إلى تضرر المساكن والمتاجر والسيارات في موقع الحادث. (النهاية)

م ط / أ م س




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