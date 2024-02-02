وزير الخارجية الجزائري يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع تونس

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 2 (كونا)-- أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الجمعة حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع تونس وتكثيف التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير عطاف عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد حيث سلمه رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكد عطاف حرص الرئيس الجزائري على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع نظيره التونسي في سياق مساعيهما الدؤوبة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضح أنه يزور تونس لتسليم الرئيس قيس سعيد رسالة من الرئيس الجزائري مبينا "كان لقاء اليوم مناسبة ثمينة للتنويه والإشادة بالأشواط النوعية التي قطعناها معا خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيه الرشيد لقائدي البلدين".
وأضاف "أعتقد بكل صدق وإخلاص أن تونس والجزائر تسيران بخطى ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الصحيح. في اتجاه ترسيخ أواصر الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتعزيز التوافق السياسي للتأثير بصفة إيجابية على التطورات المحيطة بنا إقليميا ودوليا مع توحيد كلمتنا وتكثيف جهودنا لمواصلة الدفاع وحشد الدعم خدمة للقضية الفلسطينية".
ووصل وزير الخارجية الجزائري أمس الخميس إلى تونس بصفته مبعوثا خاصا يحمل رسالة خطية موجهة إلى من الرئيس الجزائري إلى نظيره التونسي. (النهاية)
خ س ج / م م ج
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