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وزير الخارجية الجزائري يؤكد حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع تونس

2/2/2024 2:30:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) تونس - 2 - 2 (كونا)-- أكد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم الجمعة حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع تونس وتكثيف التنسيق والتشاور بين قيادتي البلدين.
جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به الوزير عطاف عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد حيث سلمه رسالة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأكد عطاف حرص الرئيس الجزائري على التواصل الدائم والتنسيق المستمر مع نظيره التونسي في سياق مساعيهما الدؤوبة لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وأوضح أنه يزور تونس لتسليم الرئيس قيس سعيد رسالة من الرئيس الجزائري مبينا "كان لقاء اليوم مناسبة ثمينة للتنويه والإشادة بالأشواط النوعية التي قطعناها معا خلال السنوات الأربع الماضية تحت التوجيه الرشيد لقائدي البلدين".
وأضاف "أعتقد بكل صدق وإخلاص أن تونس والجزائر تسيران بخطى ثابتة على الدرب الصحيح وفي الاتجاه الصحيح. في اتجاه ترسيخ أواصر الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتعزيز التوافق السياسي للتأثير بصفة إيجابية على التطورات المحيطة بنا إقليميا ودوليا مع توحيد كلمتنا وتكثيف جهودنا لمواصلة الدفاع وحشد الدعم خدمة للقضية الفلسطينية".
ووصل وزير الخارجية الجزائري أمس الخميس إلى تونس بصفته مبعوثا خاصا يحمل رسالة خطية موجهة إلى من الرئيس الجزائري إلى نظيره التونسي. (النهاية)

خ س ج / م م ج




MENAFN02022024000071011013ID1107803398

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