تركيا تعلن ارتفاع صادراتها بنسبة 6ر3 بالمئة في يناير الماضي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 2 - 2 (كونا) -- أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الجمعة أن الصادرات التركية ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 6ر3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 20 مليارا و28 مليون دولار.
وقال بولاط في كلمة خلال اجتماع حول التجارة الخارجية في ولاية (ملاطية) إنه "في يناير زادت صادراتنا بنسبة 6ر3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ووصلت إلى 20 مليارا و28 مليون دولار" مضيفا "لقد حطمنا أعلى رقم قياسي للصادرات في يناير في تاريخنا".
وأوضح أنه رغم خسارة تصدير بقيمة ستة مليارات دولار بسبب الزلزال المزدوج الذي ضرب الولايات الجنوبية التركية في فبراير 2023 إلا أن تركيا حطمت رقما قياسيا للصادرات خلال الأشهر ال12 الماضية حيث بلغت 5ر256 مليار دولار. (النهاية)
ط ا / م ع ع
MENAFN02022024000071011013ID1107803397
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.