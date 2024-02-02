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تركيا تعلن ارتفاع صادراتها بنسبة 6ر3 بالمئة في يناير الماضي

2/2/2024 2:30:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 2 - 2 (كونا) -- أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط اليوم الجمعة أن الصادرات التركية ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 6ر3 بالمئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي لتبلغ 20 مليارا و28 مليون دولار.
وقال بولاط في كلمة خلال اجتماع حول التجارة الخارجية في ولاية (ملاطية) إنه "في يناير زادت صادراتنا بنسبة 6ر3 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ووصلت إلى 20 مليارا و28 مليون دولار" مضيفا "لقد حطمنا أعلى رقم قياسي للصادرات في يناير في تاريخنا".
وأوضح أنه رغم خسارة تصدير بقيمة ستة مليارات دولار بسبب الزلزال المزدوج الذي ضرب الولايات الجنوبية التركية في فبراير 2023 إلا أن تركيا حطمت رقما قياسيا للصادرات خلال الأشهر ال12 الماضية حيث بلغت 5ر256 مليار دولار. (النهاية)

ط ا / م ع ع




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