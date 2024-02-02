وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرياض - 2 - 2 (كونا) -- بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة التطورات في قطاع غزة ومحيطها.
وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.
وأضاف البيان أن الجانبين بحثا خلال الاتصال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها التطورات في قطاع غزة ومحيطها والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية. (النهاية)
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