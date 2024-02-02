كوريا الجنوبية تتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم بالفوز على أستراليا بهدفين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 – 2 (كونا) -– تأهل منتخب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم إثر فوزه على منتخب أستراليا (2 - 1) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة في الدور ثمن النهائي للبطولة التي تستضيفها قطر ليواجه الأردن بنصف نهائي البطولة.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (الجنوب) بتقدم المنتخب الأسترالي بهدف سجله اللاعب كريغ غودوين بالدقيقة 42 لينتهي هذا الشوط لصالح المنتخب الأسترالي.
وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري التعادل من خلال ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجلها هوانغ هي تشان لتنتهي المباراة بالتعادل ويلجأ المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الشوط الإضافي الأول استطاع اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ تسجيل الهدف الثاني فيما استمرت نتيجة المباراة كما هي في الشوط الاضافي الثاني لينتهي الشوطان الاضافيان والمباراة بفوز المنتخي الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف ليواجه نظيره الأردني في نصف النهائي الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب الأردني حقق اليوم إنجازا تاريخيا غير مسبوق ببلوغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى بعدما تجاوز منتخب طاجيكستان بهدف دون رد.
وتقام غدا السبت مباراتان ضمن منافسات الربع النهائي للبطولة الآسيوية تجمع الأولى إيران واليابان بينما تجمع الثانية قطر واوزبكستان. (النهاية)
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