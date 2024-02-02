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كوريا الجنوبية تتأهل لنصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم بالفوز على أستراليا بهدفين

2/2/2024 2:30:35 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 2 – 2 (كونا) -– تأهل منتخب كوريا الجنوبية اليوم الجمعة إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم إثر فوزه على منتخب أستراليا (2 - 1) في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة في الدور ثمن النهائي للبطولة التي تستضيفها قطر ليواجه الأردن بنصف نهائي البطولة.
وانتهى الشوط الأول للمباراة التي استضافها استاد (الجنوب) بتقدم المنتخب الأسترالي بهدف سجله اللاعب كريغ غودوين بالدقيقة 42 لينتهي هذا الشوط لصالح المنتخب الأسترالي.
وفي الشوط الثاني سجل المنتخب الكوري التعادل من خلال ضربة جزاء في الوقت بدل الضائع سجلها هوانغ هي تشان لتنتهي المباراة بالتعادل ويلجأ المنتخبان إلى الشوطين الإضافيين.
وفي الشوط الإضافي الأول استطاع اللاعب الكوري الجنوبي سون هيونغ تسجيل الهدف الثاني فيما استمرت نتيجة المباراة كما هي في الشوط الاضافي الثاني لينتهي الشوطان الاضافيان والمباراة بفوز المنتخي الكوري الجنوبي بهدفين مقابل هدف ليواجه نظيره الأردني في نصف النهائي الذي ينطلق يوم الثلاثاء المقبل.
وكان المنتخب الأردني حقق اليوم إنجازا تاريخيا غير مسبوق ببلوغ نصف نهائي كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى بعدما تجاوز منتخب طاجيكستان بهدف دون رد.
وتقام غدا السبت مباراتان ضمن منافسات الربع النهائي للبطولة الآسيوية تجمع الأولى إيران واليابان بينما تجمع الثانية قطر واوزبكستان. (النهاية)

س س س / م م ج




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