سلاح البحرية الهندي يحبط محاولة قرصنة سفينة صيد إيرانية

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- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الجمعة أن سلاح البحرية الهندي أنقذ سفينة صيد تحمل العلم الإيراني بعد اختطافها من قبل قراصنة قبالة الساحل الشرقي للصومال.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم تلقي معلومات متعلقة بمحاولة القرصنة على سفينة الصيد (عمري) في 31 يناير وقد نجحت البحرية الهندية التي تقوم بالمراقبة بالمنطقة في تحديد موقع السفينة المختطفة.
وأضافت أنه تم تحويل سفينة البحرية الهندية (شاردا) لاعتراض السفينة الايرانية التي صعد عليها سبعة قراصنة صوماليون واحتجزوا طاقمها كرهائن.
وأشارت إلى أن (شاردا) نجحت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة في مهمتها واستخدمت مروحيتها وقواربها لإجبار القراصنة على إطلاق سراح الطاقم المكون من 11 إيرانيا وثمانية باكستانيين بشكل آمن مع السفينة.
وأوضحت أن القوات الخاصة صعدت على متن السفينة (عمري) للتطهير والتحقق من صحة الطاقم.
وأكدت الوزارة أن القوات البحرية الهندية المنتشرة لمكافحة القرصنة وعمليات الأمن البحري تواصل جهودها الحثيثة في إنقاذ الأرواح بالبحر والتزامها بسلامة جميع السفن والبحارة في المنطقة. (النهاية)
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