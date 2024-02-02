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سلاح البحرية الهندي يحبط محاولة قرصنة سفينة صيد إيرانية

2/2/2024 2:30:34 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 2 - 2 (كونا) -- أعلنت وزارة الدفاع الهندية اليوم الجمعة أن سلاح البحرية الهندي أنقذ سفينة صيد تحمل العلم الإيراني بعد اختطافها من قبل قراصنة قبالة الساحل الشرقي للصومال.
وقالت الوزارة في بيان إنه تم تلقي معلومات متعلقة بمحاولة القرصنة على سفينة الصيد (عمري) في 31 يناير وقد نجحت البحرية الهندية التي تقوم بالمراقبة بالمنطقة في تحديد موقع السفينة المختطفة.
وأضافت أنه تم تحويل سفينة البحرية الهندية (شاردا) لاعتراض السفينة الايرانية التي صعد عليها سبعة قراصنة صوماليون واحتجزوا طاقمها كرهائن.
وأشارت إلى أن (شاردا) نجحت في الساعات الأولى من اليوم الجمعة في مهمتها واستخدمت مروحيتها وقواربها لإجبار القراصنة على إطلاق سراح الطاقم المكون من 11 إيرانيا وثمانية باكستانيين بشكل آمن مع السفينة.
وأوضحت أن القوات الخاصة صعدت على متن السفينة (عمري) للتطهير والتحقق من صحة الطاقم.
وأكدت الوزارة أن القوات البحرية الهندية المنتشرة لمكافحة القرصنة وعمليات الأمن البحري تواصل جهودها الحثيثة في إنقاذ الأرواح بالبحر والتزامها بسلامة جميع السفن والبحارة في المنطقة. (النهاية)

ا ت ك / ر ج




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