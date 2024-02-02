(الكويت الدولي للمونودراما) يسدل ستار دورته السابعة بتكريم المشاركين

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) من شهد كمال
الكويت - 2 - 2 (كونا) -- اختتم مهرجان الكويت الدولي للمونودراما فعاليات دورته السابعة على مسرح متحف الكويت الوطني اليوم الجمعة بتكريم الفنانين والفرق المشاركة خلال فترة المهرجان والذي انطلق الاحد الماضي تحت رعاية وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.
وقال أمين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب الختام ان هذه الدورة حملت اسم احد الرواد في عالم الفن وهو الفنان القدير محمد جابر الملقب ب(العيدروسي).
وعبر الزامل عن سعادته بإقامة هذا المهرجان تحت مظلة المجلس وبرعاية وزير الاعلام والثقافة وأن يدعم قطاع الفنون مثل هذه المهرجانات المميزة.
واشاد بجهود صاحب الفكرة ومؤسس المهرجان جمال اللهو لتنظيم هذا المهرجان المنفرد في الخليج قائلا ان اللهو هو صانع هذه الاحتفالية والبهجة لعروض من تمثيل الشخص الواحد على خشبة المسرح وهي من العروض المسرحية النوعية الرائعة.
واشار الزامل الى الجو الحميمي في ختام المهرجان بتواجد فنانين من الكويت والخليج والوطن العربي ورفع اعلام الكويت محتفلين بشهر الاعياد الوطنية.
بدوره قال الفنان اللهو بتصريح مماثل لـ(كونا) إن المهرجان تضمن عدة أنشطة بدعم وزير الاعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري وامين عام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الدكتور محمد الجسار وأمينه المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل مثمنا جهودهم الواضحة في انجاح المهرجان.
واضاف ان المهرجان تضمن 8 عروض مسرحية وهي (ساكن متحرك) من السعودية و(المملوك) من الامارات و(الحارس) لفرقة تياترو المسرحية من الكويت و(المضحكاني) لفرقة مسرح الخليج العربي من الكويت و(لولانا) من الجزائر و(غاوية البهاء) من السعودية بالاضافة الى عرضي الافتتاح والختام.
وتضمن الختام عرض مسرحي بعنوان (عنفوان الصمت) ومثلها الفنان السعودي جميل القحطاني والفها وادارها الكاتب الكويتي عبدالله الرويشد وتطرق العرض الى اسماء عدد من رواد الكويت في بعض المجالات منها الرياضية والفنية واسهاماتهم في رفعة شأن البلاد.(النهاية) ش ه د / ط أ ب
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