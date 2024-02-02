نيجيريا تفوز على أنغولا وتتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار بعد فوزه على منتخب أنغولا بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي.
وتقدم منتخب نيجيريا في اولى مباريات ربع النهائي على نظيره الأنغولي في الشوط الأول من اللقاء عن طريق مهاجمه المتألق أديمولا لوكمان وذلك في الدقيقة 41.
وشهد الشوط الثاني مواصلة سيطرة منتخب نيجيريا على اللقاء فيما اكتفى منتخب أنغولا بالهجمات المرتدة لينتهي اللقاء بفوز منتخب نيجيريا الذي يعتبر أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا.
وسيواجه منتخب نيجيريا في أولى مباريات الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء المقبل الفائز من مواجهة يوم غد السبت بين منتخبي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. (النهاية)
م ر / ر ج
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