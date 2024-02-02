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نيجيريا تفوز على أنغولا وتتأهل إلى نصف نهائي كأس أمم إفريقيا

2/2/2024 2:30:33 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 2 - 2 (كونا) -- تأهل منتخب نيجيريا إلى الدور نصف النهائي لكأس أمم إفريقيا لكرة القدم التي تستضيفها كوت ديفوار بعد فوزه على منتخب أنغولا بهدف نظيف في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة لحساب الدور ربع النهائي.
وتقدم منتخب نيجيريا في اولى مباريات ربع النهائي على نظيره الأنغولي في الشوط الأول من اللقاء عن طريق مهاجمه المتألق أديمولا لوكمان وذلك في الدقيقة 41.
وشهد الشوط الثاني مواصلة سيطرة منتخب نيجيريا على اللقاء فيما اكتفى منتخب أنغولا بالهجمات المرتدة لينتهي اللقاء بفوز منتخب نيجيريا الذي يعتبر أول المتأهلين إلى المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا.
وسيواجه منتخب نيجيريا في أولى مباريات الدور نصف النهائي المقرر يوم الأربعاء المقبل الفائز من مواجهة يوم غد السبت بين منتخبي الرأس الأخضر وجنوب إفريقيا. (النهاية)

م ر / ر ج



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