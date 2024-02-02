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صبا مبارك تتصدر مؤشرات البحث بعد حلقتها مع منى الشاذلي

2/2/2024 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) تصدرت الفنانة الأردنية صبا مبارك محركات البحث على جوجل بعد عرض حلقتها مع فريق فيلمها الجديد "أنف وثلاث عيون" في برنامج معكم منى الشاذلي على قناة on TV.



وأكدت صبا مبارك خلال اللقاء أن هذا العمل يعد عودة للأفلام الدافئة في السينما، وانها لا تخاف من المقارنات مع بطلات النسخ السابقة، لأن كتابات شكسبير نفسه تم إعادتها آلاف المرات.



على جانب آخر يعرض لصبا مبارك مسلسل جديد بعنوان "بين السطور" الذي تجسد خلاله الكثير من التناقضات، والذي تدور أحداثه حول هند سالم (صبا مبارك)، الإعلامية الشهيرة، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب بعد تورطها في قضية كبيرة تكشف الكثير عن ماضيها والذي يحمل قصة حب قديمة، والمسلسل هو النسخة المصرية للمسلسل الكوري“Misty"، معالجة درامية وإشراف على الكتابة نجلاء الحديني، وتطوير ورشة سرد وإخراج وائل فرج، وبطولة النجمة صبا مبارك، أحمد فهمى، محمد علاء، وليد فواز، ناردين فرج، باسل الزارو، على الطيب، ودنيا المصرى.



وفي السينما طرح لصبا مبارك مؤخرا فيلم أنف وثلاث عيون، وتتشارك صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، ويتناول الفيلم قصة جراح تجميلي يقع في غرام شابة تصغره بعشرين عاما، فيستعين بطبيبة نفسية للتخلص من تلك العلاقة، والفيلم عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وتأليف وائل حمدي، وإخراج أمير رمسيس.
















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