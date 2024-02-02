مسلسلات رمضان 2024.. أحمد العوضى يقدم دراما شعبية فى حق عرب

MENAFN - Youm7) يخوض النجم أحمد العوضى أولى بطولاته المطلقة فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسل "حق عرب "، الذى يتواصل تصويره حالياً للعرض فى شهر رمضان المقبل، ويدخل العربى منافسات رمضان رافعاً شعار الدارما الشعبية تكسب من خلال قصة قريبة من الشارع إذ تدور الأحداث فىمنطقة الجمالية حول عرب السويركى الذى تظهر له أحداث من الماضى تغير مجرى الأمور.

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى،

وجاء تصدر أحمد العوضى بطولة "حق عرب" بعد ظهوره البارز في دراما رمضان على مدار السنوات الماضية وتحديداً منذ تقديم دور هشام عشماوى في مسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة عام 2020، وبعدها تقديم مسلسلى "اللى مالوش كبير" و"ضرب نار" بمشاركة النجمة ياسمين عبد العزيز وتحقيقه نجاحاً كبيراً في العملين.

يذكر أن أحمد العوضى قدم في رمضان الماضى مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، إسراء رخا، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى وآخرين.