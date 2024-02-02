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عبد الرحيم كمال: الرواية كائن حى بيعيش.. وبحب أقعد أحكى طول الوقت

2/2/2024 2:29:46 PM
(MENAFN- Youm7) تحدث الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، فى ندوته بمعرض الكتاب عن روايته " كل الألعاب للتسلية".
 وقال عبد الرحيم كمال: "بفهم حاجات عن الرواية بعد ما بكتبها، وبحس إن الرواية كائن حى بيعيش ويكبر، وفكرة الألعاب شىء خطير ممكن تبقى فى يد طفل ميعملش به حاجة، وممكن تبقى فى يد مختل ومجنون يعمل كوارث وده اللى ركزت عليه فى الرواية".



وتابع: "الدراما أقرب حاجة لقلبى وأنا مع السرد، طول الوقت بحب أقعد أحكى سواء طلع سيناريو أو رواية أو حتى أغنية"، مضيفا: "مفيش كاتب فى الوجود ملهوش وجهه نظر، بتبقى محملة من بيئته وهو جاى منين وفكرته وكاتب بلا وجهة نظر نستنى منه إيه يعنى".




ووقع الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال، روايته "كل الألعاب للتسلية"، ضمن محور ملتقى الإبداع في قاعة فكر وإبداع بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ويناقشه فيها الدكتور يسري عبد الله وتديرها الدكتورة صفاء النجار.



ومن المعتاد دائما مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنية، و الدورة الجديدة للمعرض التى تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالى مساحة تضم 5 صالات للعرض، مشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.



وجود مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، هو اتجاه للثقافة العربية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، مما يتيح آفاقًا رحبة للتبادل الثقافى، والإبداعى، والتفاعل المباشر بين المبدعين والجمهور، بمختلف مشاربه وروافده الثقافية، وهو حرص وزارة الثقافة على العدالة الثقافية فى الداخل، والانفتاح على الثقافات الإنسانية.












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