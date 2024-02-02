دراما رمضان.. جيهان الشماشرجى تشارك فى ألف ليلة وليلة وضيفة مع الحشاشين

MENAFN - Youm7) تشارك الفنانة جيهان الشماشرجى فى مسلسلين جديدين، خلال شهر رمضان المقبل 2024، الأول هو "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، والمكون من 15 حلقة إذ تقدم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل، والثانى هو "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز والذى تظهر كضيفة شرف خلال أحداثه.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، أحمد بدير، هنادى مهنى، وفاء عامر،عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز ، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، چيهان شماشرجي، عايدة رياض، وليد فواز، محمود البزاوى، مجدى بدر وعدد آخر من الفنانين والعمل تأليف أنور عبد المغيب وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى ميدياهب سعدى – جوهر وأروما للمنتج تامر مرتضى.

مسلسل "الحشاشين" بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، نيقولا معوض، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بالإضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

وعلى مستوى السينما تصور جيهان الشماشرجى فيلمين جديدين الأول "الهوى سلطان" بطولة منة شلبى، أحمد داود، أحمد خالد صالح، من تأليف وإخراج هبة يسري، والثانى "فرقة الموت" مع أحمد عز آسر ياسين، منة شلبى، بيومى فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدى الشامى، ومن تأليف صلاح الجهينى وإخراج أحمد علاء الديب،.

ويعرض لجيهان الشماشرجى حالياً فيلمين الأول "رحلة 404" مع النجمة منى زكى وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة، والثانى "أنف وثلاث عيون" مع ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل وإخراج أمير رمسيس.