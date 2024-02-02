أسماء جلال فتاة فقيرة تتعرض لأزمات صعبة فى فيلم الفستان الأبيض

MENAFN - Youm7) تجسد الفنانة أسماء جلال دور فتاة فقيرة تتعرض لأزمات شديدة تؤثر على حياتها، خاصة قبل حفل زواجها فى فيلم "الفستان الأبيض"، حيث انتهت أسماء من تصوير الفليم منذ فترة ويشاركها البطولة كل منياسمين رئيس وأحمد خالد صالح وتأليف وإخراج جيلان عوف.

وتدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" فى إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، فيلم "الفستان الأبيض" كان يحمل اسم "رحلة البحث عن الفستان الأبيض" قبل تغييره.

وتعيش أسماء جلال حالة كبيرة من النشاط السينمائى في الوقت الحالي، حيث تواصل تصوير فيلم "آل شلبى" مع المخرجة أيتن أمين وبطولة ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، هيدى كرم، أسماء جلال، خالد سرحان، محمد البزاوى، حسن مالك، وإخراج أيتن أمين، وسيناريو أيتن أمين وأحمد رؤوف وإسلام حسام وتدور أحداثه فى إطار لايت حول 4 أخوات تجتمعن في مناسبة عائلية معينة معينة وحدث العديد من المفارقات.

وانتهت أسماء جلال من تصوير فيلم "وش في وش" الذى تشارك في بطولته إلى جانب محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، بيومي فؤاد، أنوشكا، محمد شاهين، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد علي، وإخراج وليد الحلفاوي، ويجمع الفيلم بين أسماء جلال ومحمد ممدوح وأمينة خليل بعدما تعاون الثلاثى فى مسلسل "خلى بالك من زيزى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2021 الماضى.

وتنتظر أسماء جلال عرض فيلم "بضع ساعات في يوم ما" خلال الفترة المقبلة، وهو سيناريو والحوار محمد صادق كاتب الرواية، ويضم الفيلم عدد كبير من الفنانين على رأسهم هنا الزاهد، هشام ماجد، مى عمر، أحمد السعدنى، عائشة بن أحمد، مايان السيد، خالد أنور، محمد سلام، هدى المفتى، وتدور أحداث الفيلم خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل، كما أن قصة الفيلم تتعاقب على عدد من الأبطال.